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Суспільство
Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV

Російська армія обстрілює евакуаційні маршрути – як вивозять дітей з Куп’янщини

Купянский рай - эвакуация детей
Фото: Нацполіція

Відколи Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію, з населених пунктів Куп’янського району вивезли 236 дітей. Однак і досі під російськими обстрілами лишається кілька десятків маленьких українців.

Батьки ховають їх від соцпрацівників і поліції, не відчиняють дверей волонтерам. При цьому вибухи лунають чи не кожну хвилину, в небі – ворожі дрони, росіяни скидають авіабомби, б’ють з реактивних систем залпового вогню, а лінія фронту так близько, що деякі села ворог обстрілює з мінометів.

Куп’янський напрямок – один з найгарячіших. Окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України, застосовують техніку, м’ясні штурми, зокрема й з вагнерівців, щоб знов захопити Куп’янськ і важливий залізничний вузол, яким під час окупації постачали боєкомплекти і провізію. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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В зведеннях Генштабу чи не щодня поранені або вбиті цивільні. Тому 27 жовтня 2023 року Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів Куп’янського району.

Куп’янський рай

З Харкова ми вирушаємо на світанку, дорога на схід, за обрієм червоне небо – там Куп’янськ – один з найгарячіших напрямків фронту. На в’їзді в район зустрічає стела “Куп’янський рай…”, під час обстрілу дві останні букви відвалилися.

Чим далі від стели і ближче до Куп’янська – вибухи частіші й гучніші. Одна за одною виє сирена. Місто малолюдне, з серпнем, коли тут були востаннє, не порівняти. Люди не звертають уваги на вибухи, хоч вони лунають раз на кілька хвилин.

Ми зустрічаємося з поліцейськими, щоб разом з ними відправитися на евакуацію дітей. Чутно чергу пострілів з рушниці – це військові збивають ворожі дрони, пояснюють копи. Днями російський безпілотник атакував авто оперативної групи, їхні колеги вискочили з машини за кілька секунд до влучання гранати.

Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська
Евакуація з Куп'янська

Ми пересідаємо в броньований бус, за кермом Гліб Войтов – він зі спецпідрозділу КОРД, поруч – Антон Сінельник з полку поліції особливого призначення. Просять без заперечень виконувати всі їхні команди – до сіл, куди ми їдемо, дістає навіть ворожий міномет.

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– Зараз в місті та довкола досить небезпечна обстановка, ми чуємо як працює ворожа артилерія. Ківшарівка, Синьківка постійно під обстрілами, по Куп’янську-Вузловому буквально безперестанку гатять, от ви самі чуєте, – розповідає Антон Сінельник, поліцейський полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кілька днів тому з реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв евакуаційний загін, який намагався вивезти дітей, про це повідомив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. А у вересні ворог вдарив по волонтерському бусу, тоді загинуло 8 людей.

Обстановка не передбачає перебування тут дітей 

– Обстановка не передбачає перебування тут дітей, тут небезпечно, тому ми повинні всіх евакуювати, – наголошує Гліб Войтов, поліцейський спецпідрозділу “КОРД” ГУ Нацполіції в Харківській області.

Діти і досі є в 10 населених пунктах: в Кіндрашівці, Тищенківці, Куп’янську, Ківшарівці, Глушківці, Колісниківці, Курилівці, Новоосиновому, Подолах та найбільше їх у Куп’янську-Вузловому. Рушаємо туди.

– Вони б’ють по всьому, що бачать, намагаються відрізати повністю ту сторону, щоб ми не проїхали, військові не проїхали, цивільні, і щоб ми нікого не могли вивезти, – розповідає  Гліб Войтов.

Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения
Купянск. Разрушения

За мить поліцейські отримують інформацію – ворог вдарив по переправі, проїхати там неможливо, евакуація дітей під загрозою зриву. Однак поліцейські знаходять об’їзну дорогу – кілька кілометрів бездоріжжям і ми дістаємося Куп’янська-Вузлового.

Якби не примусова евакуація, ми б не їхали

На ґанку вже чекає пані Наталя з пожитками, виїжджає разом з чоловіком і чотирма дітьми. Попри те, що немає інтернету, одна аптека на селище, а лікарня аж у Куп’янську, якби не примусова евакуація – лишились би вдома, каже.

Одного разу вже виїжджали і повернулися. Тепер Рада оборони Харківської області заборонила дітям повертатися.

– Ми вже одного разу виїжджали, а в липні повернулись. Додому дуже хочется і все, просто хочется додому. Заради дітей виїжджаю, якби не примусова евакуація, ми б не їхали, – розповідає  Наталя Попова, мати чотирьох дітей.

Не хоче виїжджати й Ірина Коротка – мама 10-річної Юлії, однак соцпрацівники попередили, що можуть подати до суду.

Її донька збирає блокнотики, іграшки – ніхто не знає коли вони зможуть повернутися додому. Однак дівчинка вже знає, що все залежить від фронту, там її тато – боронить країну.

– До мене той товариш з поліції приїжджав і сказав, що мені  можна приїжджати сюди, але без дитини. Їй десять років, вона буде в квартирі, а я зможу приїжджати, собаку годувати, – каже Ірина Коротка.

Станом на вечір 9 листопада 2023 року залишається вивезти 55 дітей, повідомили в облвійськадміністрації. Часто батьки ховають їх, каже спецпризначенець Гліб Войтов.

– Не відчиняють двері, мовчать, не відповідають на дзвінки соцслужб. Або приходиш – кажуть, що вони пішли, виїхали, а наступного дня вони вже там ходять, їх бачать, – розповідає Гліб Войтов.

Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация
Купянск. Эвакуация

Наслухались фейків і бояться виїжджати 

Є такі, що наслухались фейків і бояться виїжджати, думають, що їх викинуть посеред міста або поселять серед тарганів та щурів.

– Мені п’ятеро людей казали, що волонтери викидають людей посеред Харкова! – Хто вам таке казав? Їх особисто викинули? – Яка різниця, це не важливо, сказали і все, – озвучила один із таких фейків Ірина Коротка.

Насправді, людей селять у гуртожитках Харкова та області, підготували 3500 тисяч місць, за потреби збільшать кількість вдвічі. Та переселенці можуть виїхати й в інші області, повідомили в Харківській облвійськадміністрації. І обіцяють евакуювати всіх дітей, що й досі лишаються під російськими обстрілами.

 Фото: ГУНП в Харківській області

Евакуація, Куп'янськ, Харківська область
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