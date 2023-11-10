Російська армія обстрілює евакуаційні маршрути – як вивозять дітей з Куп’янщини

Відколи Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію, з населених пунктів Куп’янського району вивезли 236 дітей. Однак і досі під російськими обстрілами лишається кілька десятків маленьких українців.

Батьки ховають їх від соцпрацівників і поліції, не відчиняють дверей волонтерам. При цьому вибухи лунають чи не кожну хвилину, в небі – ворожі дрони, росіяни скидають авіабомби, б’ють з реактивних систем залпового вогню, а лінія фронту так близько, що деякі села ворог обстрілює з мінометів.

Куп’янський напрямок – один з найгарячіших. Окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України, застосовують техніку, м’ясні штурми, зокрема й з вагнерівців, щоб знов захопити Куп’янськ і важливий залізничний вузол, яким під час окупації постачали боєкомплекти і провізію. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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В зведеннях Генштабу чи не щодня поранені або вбиті цивільні. Тому 27 жовтня 2023 року Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів Куп’янського району.

Куп’янський рай

З Харкова ми вирушаємо на світанку, дорога на схід, за обрієм червоне небо – там Куп’янськ – один з найгарячіших напрямків фронту. На в’їзді в район зустрічає стела “Куп’янський рай…”, під час обстрілу дві останні букви відвалилися.

Чим далі від стели і ближче до Куп’янська – вибухи частіші й гучніші. Одна за одною виє сирена. Місто малолюдне, з серпнем, коли тут були востаннє, не порівняти. Люди не звертають уваги на вибухи, хоч вони лунають раз на кілька хвилин.

Ми зустрічаємося з поліцейськими, щоб разом з ними відправитися на евакуацію дітей. Чутно чергу пострілів з рушниці – це військові збивають ворожі дрони, пояснюють копи. Днями російський безпілотник атакував авто оперативної групи, їхні колеги вискочили з машини за кілька секунд до влучання гранати.

Ми пересідаємо в броньований бус, за кермом Гліб Войтов – він зі спецпідрозділу КОРД, поруч – Антон Сінельник з полку поліції особливого призначення. Просять без заперечень виконувати всі їхні команди – до сіл, куди ми їдемо, дістає навіть ворожий міномет.

– Зараз в місті та довкола досить небезпечна обстановка, ми чуємо як працює ворожа артилерія. Ківшарівка, Синьківка постійно під обстрілами, по Куп’янську-Вузловому буквально безперестанку гатять, от ви самі чуєте, – розповідає Антон Сінельник, поліцейський полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кілька днів тому з реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв евакуаційний загін, який намагався вивезти дітей, про це повідомив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. А у вересні ворог вдарив по волонтерському бусу, тоді загинуло 8 людей.

Обстановка не передбачає перебування тут дітей

– Обстановка не передбачає перебування тут дітей, тут небезпечно, тому ми повинні всіх евакуювати, – наголошує Гліб Войтов, поліцейський спецпідрозділу “КОРД” ГУ Нацполіції в Харківській області.

Діти і досі є в 10 населених пунктах: в Кіндрашівці, Тищенківці, Куп’янську, Ківшарівці, Глушківці, Колісниківці, Курилівці, Новоосиновому, Подолах та найбільше їх у Куп’янську-Вузловому. Рушаємо туди.

– Вони б’ють по всьому, що бачать, намагаються відрізати повністю ту сторону, щоб ми не проїхали, військові не проїхали, цивільні, і щоб ми нікого не могли вивезти, – розповідає Гліб Войтов.

За мить поліцейські отримують інформацію – ворог вдарив по переправі, проїхати там неможливо, евакуація дітей під загрозою зриву. Однак поліцейські знаходять об’їзну дорогу – кілька кілометрів бездоріжжям і ми дістаємося Куп’янська-Вузлового.

Якби не примусова евакуація, ми б не їхали

На ґанку вже чекає пані Наталя з пожитками, виїжджає разом з чоловіком і чотирма дітьми. Попри те, що немає інтернету, одна аптека на селище, а лікарня аж у Куп’янську, якби не примусова евакуація – лишились би вдома, каже.

Одного разу вже виїжджали і повернулися. Тепер Рада оборони Харківської області заборонила дітям повертатися.

– Ми вже одного разу виїжджали, а в липні повернулись. Додому дуже хочется і все, просто хочется додому. Заради дітей виїжджаю, якби не примусова евакуація, ми б не їхали, – розповідає Наталя Попова, мати чотирьох дітей.

Не хоче виїжджати й Ірина Коротка – мама 10-річної Юлії, однак соцпрацівники попередили, що можуть подати до суду.

Її донька збирає блокнотики, іграшки – ніхто не знає коли вони зможуть повернутися додому. Однак дівчинка вже знає, що все залежить від фронту, там її тато – боронить країну.

– До мене той товариш з поліції приїжджав і сказав, що мені можна приїжджати сюди, але без дитини. Їй десять років, вона буде в квартирі, а я зможу приїжджати, собаку годувати, – каже Ірина Коротка.

Станом на вечір 9 листопада 2023 року залишається вивезти 55 дітей, повідомили в облвійськадміністрації. Часто батьки ховають їх, каже спецпризначенець Гліб Войтов.

– Не відчиняють двері, мовчать, не відповідають на дзвінки соцслужб. Або приходиш – кажуть, що вони пішли, виїхали, а наступного дня вони вже там ходять, їх бачать, – розповідає Гліб Войтов.

Наслухались фейків і бояться виїжджати

Є такі, що наслухались фейків і бояться виїжджати, думають, що їх викинуть посеред міста або поселять серед тарганів та щурів.

– Мені п’ятеро людей казали, що волонтери викидають людей посеред Харкова! – Хто вам таке казав? Їх особисто викинули? – Яка різниця, це не важливо, сказали і все, – озвучила один із таких фейків Ірина Коротка.

Насправді, людей селять у гуртожитках Харкова та області, підготували 3500 тисяч місць, за потреби збільшать кількість вдвічі. Та переселенці можуть виїхати й в інші області, повідомили в Харківській облвійськадміністрації. І обіцяють евакуювати всіх дітей, що й досі лишаються під російськими обстрілами.

Фото: ГУНП в Харківській області

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