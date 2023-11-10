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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що робити, якщо вам дають повістку в маршрутці: відповідає юрист

маршрутка
Фото: Unsplash

Мобілізація в Україні триває, тому на блокпостах бувають випадки, коли зупиняють маршрутки та вручають повістки. Однак чи законні такі дії та що робити, якщо вам дають повістку в маршрутці – читайте в матеріалі.

Повістки у маршрутках 2023: що з цим не так

Юрист Аліна Охтень зазначає, що відомі випадки, коли на блокпостах зупиняють звичайні маршрутки та вручають пасажирам повістки.

З одного боку, у законодавстві України немає чітко визначених місць, де можна роздавати повістки.

Але є нюанс. Тільки Національна поліція має повноваження зупиняти транспорт за певних обставин.

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Чи мають право представники ТЦК роздавати повістки в маршрутках

За словами юриста, представники військкомату не мають права зупиняти маршрутки або інші види транспорту для роздачі повісток. Тож виписувати повістки в маршрутці вважається неправомірним. Якщо громадянин став свідком такої події, то необхідно телефонувати в обласний центр комплектування і повідомляти про такі порушення.

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