Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

Дія
Фото: Unsplash

Для того, щоб підтвердити статус ВПО у 2023 році, потрібно мати відповідну довідку. Тепер її можна отримати через портал Дія, як і роздрукувати документ. Як роздрукувати довідку ВПО з Дії – читайте в матеріалі.

Як одержати довідку ВПО через Дію: покрокова інструкція

Довідку ВПО можна робити громадянам, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації або облозі. Для отримання довідки потрібно зайти в Дію та знайти розділ Послуги — Отримати статус ВПО — і подати заявку.

Які дані треба вказувати для довідки ВПО

  1. Вкажіть поточне місце перебування (потрібно підтвердити за допомогою геолокації).
  2. Дані дітей, що перебувають з вами (якщо вони є).
  3. Дані картки єПідтримки.
  4. Потреби на місці перебування. Наприклад, у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо.
  5. Довідка має з’явитися через кілька днів у додатку Дія.

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

  1. Увійдіть в Дію.
  2. Надайте дозвіл на передання даних.
  3. Після цього ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується.
  4. Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані документи.
Читайте також
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки

Зараз дивляться

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
ВПО, Дія, Додаток Дія, Переселенці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Допомога українцям, які залишилися в Україні: чи виплачується та як відрізнити від шахрайства
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
Гроші, виплати, гривня
У додатку Дія можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон: як скористатися
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як сплатити штраф за адміністративне порушення в Дії – покрокова інструкція
Дія додаток
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Виписка

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Активізація штурмів на Авдіївку | Важлива резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Вибухи в Криму | Міжнародний суд ООН без Росії | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
ЗСУ перерізали шлях на Нову Каховку | Допомоги від США буде менше | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Масштабна пожежа у Вінниці | Евакуація українців із сектора Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь