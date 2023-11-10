Для того, щоб підтвердити статус ВПО у 2023 році, потрібно мати відповідну довідку. Тепер її можна отримати через портал Дія, як і роздрукувати документ. Як роздрукувати довідку ВПО з Дії – читайте в матеріалі.

Як одержати довідку ВПО через Дію: покрокова інструкція

Довідку ВПО можна робити громадянам, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації або облозі. Для отримання довідки потрібно зайти в Дію та знайти розділ Послуги — Отримати статус ВПО — і подати заявку.

Які дані треба вказувати для довідки ВПО

Вкажіть поточне місце перебування (потрібно підтвердити за допомогою геолокації). Дані дітей, що перебувають з вами (якщо вони є). Дані картки єПідтримки. Потреби на місці перебування. Наприклад, у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо. Довідка має з’явитися через кілька днів у додатку Дія.

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

Увійдіть в Дію. Надайте дозвіл на передання даних. Після цього ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується. Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані документи.

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