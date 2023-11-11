Дощі та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
На суботу та неділю, 11-12 листопада, майже на всій території України оголошено штормове попередження. Крім того, в Карпатах завтра випаде мокрий сніг.
Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр.
Погода 11 листопада
Вдень 11 листопада в Україні очікуються сильні пориви вітру 15-22 м/с. Спокійніше буде лише в західних областях.
Погода буде хмарною. Удень в Україні, окрім східних областей, випадуть помірні дощі. А на Півдні місцями – значні дощі з грозами.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7-12°. А в південних регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +13-18°.
Погода 12 листопада
Упродовж доби 12 листопада в Україні (окрім західних областей) також очікуються пориви вітру 15-22 м/с. У південних, центральних і східних областях – місцями 25 м/с.
У північних, центральних, а вночі й у південних регіонах пройдуть значні дощі. У Карпатах синоптики прогнозують значний мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий).
Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах +5-12°. Дещо тепліше буде на Півдні: там повітря вдень прогріється до +13-17°.
Днями повідомлялося, що українські Карпати засипало снігом. На горі Піп Іван намело снігові кучугури.
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