Дощі та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

На суботу та неділю, 11-12 листопада, майже на всій території України оголошено штормове попередження. Крім того, в Карпатах завтра випаде мокрий сніг.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр.

Погода 11 листопада

Вдень 11 листопада в Україні очікуються сильні пориви вітру 15-22 м/с. Спокійніше буде лише в західних областях.

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Погода буде хмарною. Удень в Україні, окрім східних областей, випадуть помірні дощі. А на Півдні місцями – значні дощі з грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7-12°. А в південних регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +13-18°.

Погода 12 листопада

Упродовж доби 12 листопада в Україні (окрім західних областей) також очікуються пориви вітру 15-22 м/с. У південних, центральних і східних областях – місцями 25 м/с.

У північних, центральних, а вночі й у південних регіонах пройдуть значні дощі. У Карпатах синоптики прогнозують значний мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах +5-12°. Дещо тепліше буде на Півдні: там повітря вдень прогріється до +13-17°.

Днями повідомлялося, що українські Карпати засипало снігом. На горі Піп Іван намело снігові кучугури.

Джерело : Укргідрометцентр

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