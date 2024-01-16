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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

ASB допомога: кому надається, список документів та як зареєструватися

ASB допомога: кому надається, список документів та як зареєструватися
Фото: Unsplash

ASB допомога – це грошова підтримка, яка надається постраждалому населенню України. Наприклад, ВПО, людям, які проживають у Дніпропетровській та Харківській областях. ASB допомога: що відомо та як отримати – читайте в матеріалі.

ASB допомога: що варто знати 

У січні 2024 року відокремлений підрозділ ASB в Україні проводить опитування серед постраждалого населення (ВПО, місцеве постраждале населення, особи, які були переміщені, але повернулися), яке не отримувало багатоцільову грошову допомогу в період з жовтня до грудня 2023 року.

Перед цим потрібно було подати заявку на сайті організації. ASB повинні скласти перелік домогосподарств, які отримуватимуть багатоцільову грошову допомогу. Тобто станом на січень 2024 року подати заявку на отримання допомоги не можна. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Зараз дивляться

ASB: яку ще допомогу можна отримати від організації

Проєкт надає різну підтримку для ВПО та постраждалого населення. Наприклад:

  • гігієнічні набори;
  • продуктові набори;
  • сесії з групової та персональної психосоціальної допомоги;
  • кошти на оренду житла для домогосподарств;
  • підтримку на зимування для ВПО.
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