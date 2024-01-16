Історик Фергюсон пояснив, чому світові треба проговорювати наслідки перемоги Росії

Світові необхідно пояснити, які можуть бути наслідки для нього, а також найгірші сценарії для України у війні, що була розв’язана Росією, в разі перемоги держави-агресора.

Таку думку висловив історик, старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Ніл Фергюсон на організованій Фондом Віктора Пінчука дискусії Що, якщо Україна програє? під час форму у Давосі.

— Нам необхідно прояснити, що означатимуть жахливі наслідки перемоги Росії, інакше інтерес США почне слабшати. Якщо США припинять надавати фінансові та військові зобов’язання, Західна Європа піде за ними, – сказав він.

За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна перемогою буде навіть варіант, за якого Україна збереже більшу частину своєї території 1991 року, але економічно буде не здатна вижити або процвітати.

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На його думку, подібний сценарій сигналізуватиме про провал спішно сформованого 2022 року західного альянсу, зокрема керівництва США.

— Ми не можемо дозволити Україні програти цю війну. Ми не можемо дозволити Путіну заявити про перемогу, тому що фінансові, економічні та моральні витрати для нас будуть неприйнятно високими, – наголосив Фергюсон.

Він зауважив, що одночасно необхідно доносити до людей, що Україна, як і раніше, здатна здобути перемогу у війні, якщо отримає достатньо артилерії, боєприпасів і засобів ППО.

За його словами, підтримка України “багато в чому схожа на страхову премію, яку платять США і європейські члени НАТО”. Фергюсон додав, що така ціна значно менша, ніж якби Україна зазнала поразки, а Росія осміліла.

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