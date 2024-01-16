В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки

У понад 400 школах, які розташовані в регіонах, що межують з РФ та Білоруссю, або ж поблизу зони бойових дій, до кінця січня працюватимуть офіцери освітньої безпеки.

Йдеться передусім про навчальні заклади у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях.

15 січня розпочалися відповідні навчання для правоохоронців, які заступатимуть на службу в школах у рамках проєкту Офіцери Служби освітньої безпеки.

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Згодом їх замінять офіцери СОБ, які пройдуть відбір та підготовку.

– Офіцери Служби освітньої безпеки – це не охоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі. До їхніх повноважень входитиме: пропускний режим, комунікація з екстреними службами, реагування на правопорушення, – пояснили в МВС.

Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, вони матимуть знання з психології дитини, щоб розуміти її та за потреби вчасно допомогти і вжити необхідних заходів.

Цей проєкт спрямовано на захист дітей у школах під час війни, а також створення безпекового середовища після її завершення.

Це спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

У грудні 2023 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував, що у всіх навчальних закладах планується чергування поліцейських та встановлення металошукачів і рамок.

За його словами, фахівців відбиратимуть за конкурсом, вони проходитимуть ретельну перевірку та медогляд, а далі пройдуть спеціалізоване навчання, щоб бути готовими “до будь-яких викликів”.

Джерело : МВС, Нацполіція

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