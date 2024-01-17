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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вісім ракет Калібр, готових до застосування: Гуменюк попередила про загрозу з Чорного моря

Запуск ракет типу Калібр із моря

Російська Федерація залишає на чергуванні в Чорному морі носії крилатих ракет Калібр, готових до використання для атак проти України, попри холодні погодні умови.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Чи може РФ обстріляти Україну ракетами Калібр

– Загальна ракетна небезпека оцінюється нами як дуже висока, тому що ракетоносії продовжують чергування в Чорному морі. Серед корабельного угруповання, яке складається з п’яти одиниць в Чорному морі, один ракетоносій залишається.

І на ньому вісім Калібрів, готових до використання. Попри те, що ворог тривалий час не застосовував цей вид озброєння, рівень небезпеки – це не знижує, – наголосила речниця ОК Південь.

Ракети Калібр – яка дальність застосування

Калібр – це крилаті ракети, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Вони мають різні модифікації та характеристики.

Зараз дивляться

Проте відомо, що дальність стрільби Калібрами по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,6 тис. км. Ракета є автономною під час польоту, який здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.

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Фото: Міноборони Росії

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Війна в Україні, Калібр, Ракета, Чорне море
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