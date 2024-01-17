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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як отримати бронь від мобілізації 2024 – відповідає експерт

Мобілізація
Фото: Генштаб ЗСУ

На період мобілізації в Україні окремі категорії працівників мають право на бронь на роботі та відстрочення від армії. Закон передбачає бронювання не для всіх, а для деяких категорій військовозобов’язаних.

Як отримати бронь від мобілізації 2024 – читайте в матеріалі.

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, відповідно до статті 24 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

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Тобто, бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їх функціонування в особливий період.

Хто має право на бронювання

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Як проводиться бронювання 

За словами експерта, бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Генеральним штабом Збройних сил.

З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генеральному штабу Збройних сил.

Генеральний штаб Збройних сил у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення.

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Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

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Війна в Україні, мобілізація, українські військові
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