У всіх російських ракетах є важливі компоненти, вироблені за кордоном: Зеленський про необхідність санкцій
У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном. Багато з них – компаніями з вільного світу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 694-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.
– Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема, ракети. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному у світі, хто допомагає, – заявив глава держави.
Безпекові гарантії з Францією
Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він назвав її дуже позитивною та реально надихаючою.
Глава держави подякував за створення артилерійської коаліції в межах оборонного формату Рамштайн, готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки САУ Caesar – дуже результативних систем артилерії та снарядів до них.
За словами президента, Україна надалі посилюватиме протиповітряну оборону. Водночас лідери обговорили ситуацію на полі бою в Україні – подробиці зараз, перспективи, що важливо включити в новий оборонний пакет від Франції.
– Обговорили роботу з Францією щодо безпекових гарантій для України. Ми готуємо двосторонню угоду. Продовжуємо комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії. Усі дипломатичні представники мають активізуватися, щоб партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії, – вважає Зеленський.
Захист і спроможності української енергосистеми
Президент провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Перше питання – це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми.
– Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом. І це вагомо, – звернув увагу президент.
Фінансова система України
Прем’єр-міністр Шмигаль доповів і щодо ситуації в українській фінансовій системі. За словами президента, ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі та без емісії.
– Хочу подякувати всім платникам податків, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально й чисто. За минулий рік ми маємо, попри війну, економічне зростання 5%, збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України, – вважає Зеленський.
Президент стверджує, що держава справді цінує всіх, хто в цей час, попри всі складнощі, працює, сплачує податки й підтримує так спільну можливість – захищати державу й незалежність.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.
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