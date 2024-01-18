У всіх російських ракетах є важливі компоненти, вироблені за кордоном: Зеленський про необхідність санкцій

У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном. Багато з них – компаніями з вільного світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 694-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема, ракети. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному у світі, хто допомагає, – заявив глава держави.

Зараз дивляться

Безпекові гарантії з Францією

Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він назвав її дуже позитивною та реально надихаючою.

Глава держави подякував за створення артилерійської коаліції в межах оборонного формату Рамштайн, готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки САУ Caesar – дуже результативних систем артилерії та снарядів до них.

За словами президента, Україна надалі посилюватиме протиповітряну оборону. Водночас лідери обговорили ситуацію на полі бою в Україні – подробиці зараз, перспективи, що важливо включити в новий оборонний пакет від Франції.

– Обговорили роботу з Францією щодо безпекових гарантій для України. Ми готуємо двосторонню угоду. Продовжуємо комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії. Усі дипломатичні представники мають активізуватися, щоб партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії, – вважає Зеленський.

Захист і спроможності української енергосистеми

Президент провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Перше питання – це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми.

– Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом. І це вагомо, – звернув увагу президент.

Фінансова система України

Прем’єр-міністр Шмигаль доповів і щодо ситуації в українській фінансовій системі. За словами президента, ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі та без емісії.

– Хочу подякувати всім платникам податків, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально й чисто. За минулий рік ми маємо, попри війну, економічне зростання 5%, збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України, – вважає Зеленський.

Президент стверджує, що держава справді цінує всіх, хто в цей час, попри всі складнощі, працює, сплачує податки й підтримує так спільну можливість – захищати державу й незалежність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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