Нардепи зможуть поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду – законопроєкт

Верховній Раді України пропонують забезпечити можливість для парламентаріїв поєднувати депутатську діяльність зі службою в Силах оборони під час війни.

Відповідний законопроєкт №10416 Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення можливості поєднувати в умовах воєнного стану депутатську діяльність зі службою в підрозділах Сил оборони, які беруть участь у заходах з відбиття збройної агресії проти України народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді.

Чи будуть депутати воювати

Згідно з проектом документа, до закону Про статус народного депутата України пропонують внести норму, згідно з якою нардепів в особливий період можуть прийняти на службу за контрактом у військові підрозділи, які беруть участь у заходах зі збройної відсічі агресії на термін, що не перевищує період дії особливого періоду.

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У законопроєкті йдеться, що в разі суміщення депутатської діяльності та служби у військовому підрозділі депутатам виплачуватиметься грошове забезпечення за кошти державного бюджету.

Народним депутатам планують передбачити доплати за виконання бойових та інших завдань.

У карті законопроєкту зазначено, що для реалізації необхідно внести зміни до законів Про Регламент Верховної Ради України, Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Про військовий обов’язок і військову службу.

Джерело : Верховна Рада

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