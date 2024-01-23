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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Нардепи зможуть поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду – законопроєкт

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховній Раді України пропонують забезпечити можливість для парламентаріїв поєднувати депутатську діяльність зі службою в Силах оборони під час війни.

Відповідний законопроєкт №10416 Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення можливості поєднувати в умовах воєнного стану депутатську діяльність зі службою в підрозділах Сил оборони, які беруть участь у заходах з відбиття збройної агресії проти України народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді.

Чи будуть депутати воювати

Згідно з проектом документа, до закону Про статус народного депутата України пропонують внести норму, згідно з якою нардепів в особливий період можуть прийняти на службу за контрактом у військові підрозділи, які беруть участь у заходах зі збройної відсічі агресії на термін, що не перевищує період дії особливого періоду.

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У законопроєкті йдеться, що в разі суміщення депутатської діяльності та служби у військовому підрозділі депутатам виплачуватиметься грошове забезпечення за кошти державного бюджету.

Народним депутатам планують передбачити доплати за виконання бойових та інших завдань.

У карті законопроєкту зазначено, що для реалізації необхідно внести зміни до законів Про Регламент Верховної Ради України, Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Про військовий обов’язок і військову службу.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Документи, Законопроект, Народний депутат, українські військові
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