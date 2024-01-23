Нардепи зможуть поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду – законопроєкт
Верховній Раді України пропонують забезпечити можливість для парламентаріїв поєднувати депутатську діяльність зі службою в Силах оборони під час війни.
Відповідний законопроєкт №10416 Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення можливості поєднувати в умовах воєнного стану депутатську діяльність зі службою в підрозділах Сил оборони, які беруть участь у заходах з відбиття збройної агресії проти України народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував у Верховній Раді.
Чи будуть депутати воювати
Згідно з проектом документа, до закону Про статус народного депутата України пропонують внести норму, згідно з якою нардепів в особливий період можуть прийняти на службу за контрактом у військові підрозділи, які беруть участь у заходах зі збройної відсічі агресії на термін, що не перевищує період дії особливого періоду.
У законопроєкті йдеться, що в разі суміщення депутатської діяльності та служби у військовому підрозділі депутатам виплачуватиметься грошове забезпечення за кошти державного бюджету.
Народним депутатам планують передбачити доплати за виконання бойових та інших завдань.
У карті законопроєкту зазначено, що для реалізації необхідно внести зміни до законів Про Регламент Верховної Ради України, Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Про військовий обов’язок і військову службу.