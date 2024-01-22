єВідновлення: як подати заяву на отримання допомоги через ЦНАП або нотаріусів

В Україні продовжує діяти програма єВідновлення. В її межах українці можуть отримати допомогу на ремонт пошкодженого житла. Як подати заяву на отримання допомоги єВідновлення – читайте у матеріалі.

єВідновлення: як подати заяву та що для цього потрібно

Заяву на отримання допомоги в межах держпрограми можна подавати не лише через додаток Дія, а й через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім цього, заяву тепер подають і через нотаріусів. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

єВідновлення: як відбувається подання заяви

Для того щоб подати заяву на допомогу єВідновлення, потрібно скористатися інструкцією:

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Зверніться до ЦНАПу або нотаріуса. Візьміть із собою ідентифікаційний код та паспорт. Для реєстрації ще потрібно буде вказати свою електронну пошту. Якщо у вас є пільгова категорія – надайте документ, який це підтверджує. Якщо заяву подає уповноважена особа, потрібно надати довіреність на виконання угоди.

Для подання заяви право власності на житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав.

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