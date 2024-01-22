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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Зі скількох років можна виїхати за кордон у 2024 році та що для цього потрібно

Зі скількох років можна виїхати за кордон у 2024 році та що для цього потрібно
Фото: Unsplash

В українців часто виникає питання про те, зі скількох років можна виїхати за кордон у 2024 році. Про виїзд дитини за кордон розповіли у Міністерстві юстиції України. Детальніше – читайте у матеріалі.

Зі скількох років можна виїхати за кордон: все, що відомо

За даними Мін’юсту, у деякі країни, як-от Туреччину та Грузію, громадяни України, зокрема й діти, які досягли 14 років, можуть подорожувати, використовуючи паспорт громадянина України, який містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Тобто після досягнення відповідного віку, дозвіл другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон, не потрібен.

Основна проблема виникає, коли дитина не досягла 16 років і має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом.

Зараз дивляться

Чи потрібна нотаріальна згода для перетину кордону неповнолітньому

Відомо, що виїзд з України громадян, яким немає 16 років, здійснюється в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених за нотаріально посвідченою згодою одним з батьків, за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або без такої.

Тому, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску через кордон, за його нотаріально посвідченою згодою із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, дитина до 16 років може подорожувати з іншим з батьків або уповноваженою особою.

Які документи потрібні для виїзду за кордон неповнолітньому: перелік

Для оформлення нотаріальної згоди варто надати нотаріусу наступні документи:

  • оригінали паспортів;
  • реєстраційні номери облікових карток платників податків;
  • свідоцтво про народження дитини.

Нотаріальна згода – це запобіжник незаконному вивезенню дитини за межі України. Документ оформлюється у вигляді заяви, на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально.

У випадку перебування одного з батьків за межами України, для оформлення такої згоди він (або вона) повинен звернутися до дипломатичного представництва або консульства, нотаріуса відповідної держави перебування.

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Водночас згода другого з батьків на виїзд дитини відповідного віку не потрібна у разі пред’явлення одного з таких документів або їх нотаріально засвідчених копій:

  • свідоцтва про смерть одного з батьків;
  • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
  • якщо одного з батьків визнали безвісти зниклим або недієздатним;
  • коли є рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
  • довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав невнесення відомостей про батька (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
  • довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби або приватним нотаріусом.
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