У США книгу про УПА та ОУН визнали найкращим історичним матеріалом за 2022-2023 роки

Американська асоціація бібліотек визнала англомовну книгу Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух (Enemy Archives) одним ыз найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках.

Це збірка перекладених архівних документів про маловідомі сторінки українсько-російських взаємин, яку видало у Канаді університетське видавництво McGill-Queen’s University Press.

Авторами праці є український історик та ексочільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та дослідник історії Другої світової війни й українського визвольного руху та канадський історик Любомир Луцюк. Переклала книгу журналістка, редакторка та дослідниця Марта Дарія Олійник.

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Як йдеться на сайті Американської асоціації бібліотек, ця книга рекомендована для наукових бібліотек.

— Оскільки більшість листів перекладено англійською мовою вперше, це видання є цінним джерелом для дослідників, що вивчають історію відносин між СРСР та Україною, – йдеться на сайті.

Співголова Комітету з кращих історичних матеріалів, бібліотекар відділу історії США та афроамериканських досліджень Принстонського університету Стівен А. Ноултон в листі до авторів книжки зазначив, що книгу обрано як “один із найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках”. Про це повідомив один із співавторів книги Луцюк на сторінці у Facebook.

— Це найбільша колекція, яка дає можливість зрозуміти історію повстанського руху 1940–50-х років. Коли я працював у США в Гарварді, то побачив, як мало первинних джерел з історії УПА, ОУН доступні для західних вчених, як мало вони використовуються. Це найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом, – пояснив співавтор книги В’ятрович.

Професорка та кураторка відділу рідкісних книг в Університеті Південного Міссісіпі Дженніфер Бреннок зазначила, що ця книга “містить безцінну інформацію про український націоналістичний рух від Другої світової війни до 1955 року”.

Вона зауважила, що серед тем, які у ній висвітлені, є радянське твердження про те, що українське підпілля нібито пропагує фашизм і співпрацює з нацистами.

— У вступі на початку тому подано інформацію про архіви спецслужб СРСР та розвиток українського націоналістичного руху. Виноски містяться по всій книзі, щоб забезпечити контекст для документів. Цей ресурс рекомендовано для наукових бібліотек, — описує Бреннок.

Новину прокоментувала також Оксана Забужко, зазначивши, що “тепер це видання ввійде в обов’язковий для фахівців канон”.

— Досі ці документи були недоступні міжнародним дослідникам, і Кремлеві, по суті, було так само легко продавати Заходу небилиці про ОУН, УПА та “українських нацистів”, як і за Сталіна чи Хрущова. А тепер, із публікацією й визнанням Enemy Archives, Кремль зазнав серйозної інформаційної поразки, – написала письменниця.

В книзі зібрано 161 документ з архіву СБУ: документи УПА та ОУН, конфісковані радянськими спецслужбами, та документи самого НКВД-КГБ, де йдеться про боротьбу із українськими повстанцями. Світлини у книзі теж походять із архівів СБУ та Центру досліджень визвольного руху. Частина з них вже доступна онлайн на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Видавництво: Продаж доступний на сайті видавництва McGill-Queen’s University Press та на Amazon.

Центр досліджень визвольного руху — незалежна наукова громадська організація, що вивчає різноманітні аспекти українського визвольного руху в XX столітті, політику національної пам’яті та подолання наслідків тоталітарного минулого в країнах колишнього СРСР, Центральної та Східної Європи.

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