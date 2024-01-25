Витяг з Реєстру нерухомого майна — це документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно. Він є єдиною державною інформаційною системою, що містить відомості про зареєстровані права, суб’єктів прав, об’єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва.

Як отримати витяг з Реєстру нерухомого майна в Україні у 2024 році — читайте на Фактах ICTV.

Як отримати витяг з Реєстру нерухомого майна: покрокова інструкція

Для отримання витягу про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єкти цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, необхідно звернутися до Міністерства юстиції України. Отримати витяг можна, подавши відповідну заяву та документ, що підтверджує сплату адміністративних послуг.

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Довідка містить інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів:

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

Державний реєстр іпотек.

Замовити послугу можна онлайн та офлайн. Замовити послугу онлайн можна на порталі Дія.

Щоб онлайн отримати довідку з Державного реєстру речових прав, необхідно:

зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису;

перевірити актуальність особистих даних в особистому профілі та оновити їх за необхідності;

обрати послугу Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

заповнити онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким необхідно отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

далі необхідно сплатити адміністративний збір.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно онлайн через портал Дія здійснюється автоматично. Інформація з реєстрів надсилається у форматі PDF, знайти її можна в розділі Послуги — Отримані документи.

Отримати витяг з Реєстру нерухомого майна офлайн можна, звернувшись до центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Для цього знадобляться такі документи:

документ, що посвідчує особу — паспорт громадянина України (якщо заяву подає уповноважена особа — документ, що підтверджує повноваження);

документ про оплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Якщо людина звільнена від сплати адміністративного збору, необхідно пред’явити відповідну довідку. Сума за послугу становить 60 грн (0,025 прожиткового мінімуму).

Під час отримання послуги офлайн можна використовувати документи із застосунку Дія.

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