Чи можна змінити прізвище через рік після одруження: відповідь адвоката

Після реєстрації шлюбу наречена має право на вибір прізвища. Вона може залишити власне, взяти прізвище чоловіка або подвійне.

Факти ICTV дізналися в адвоката — як змінити дівоче прізвище після одруження, скільки часу має дружина на зміну прізвища в Україні у 2024 році та чи можна змінити прізвище через рік після одруження. Відповідь читайте в матеріалі.

Чи можна змінити прізвище через рік після одруження

Інна Мирошніченко, адвокат юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери, розказала, що строк для зміни прізвища визначений Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

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Відповідно до пункту 24 цих правил, якщо особа під час державної реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта у формі книжечки робиться позначка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний термін у зв’язку зі зміною прізвища під час державної реєстрації шлюбу.

Тож, як бачимо, термін зміни прізвища встановлений нормативно-правовим актом і є чітко визначеним. Варто додати, що на час дії воєнного стану нічого не змінилося, термін не був продовжений. Тому якщо ви ухвалили рішення змінити прізвище у зв’язку з одруженням, то пам’ятайте, що у вас для цього є лише місяць, — прокоментувала Інна Мирошніченко.

До речі, порушення цього терміну є підставою для накладення на порушника штрафу у розмірі від 1 514 грн до 4 542 гривень (стаття 197 КУПАП).

Як змінити прізвище після одруження 2024 — процедура

Адвокат Інна Мирошніченко зазначила, що процедура зміни прізвища не є складною, але потребує вашого часу.

Для зміни прізвища в паспорті вам необхідно звернутись до Державної міграційної служби України або ж Центру надання адміністративних послуг з відповідною заявою та подати такі документи:

паспорт, що підлягає зміні;

оригінал та копію реєстраційної картки платника податків;

довідку про реєстрацію місця проживання;

для ВПО необхідна довідка про взяття на облік;

оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу;

квитанцію про сплату адміністративного збору (станом на 2024 рік 504 гривні).

Заява про зміну прізвища розглядається протягом одного місяця, після чого видається новий паспорт.

Крім того, зазначила адвокат, не забувайте, що у разі зміни прізвища протягом місяця вам також необхідно обов’язково замінити такі документи:

паспорт для виїзду за кордон;

облікову картку платника податків;

водійське посвідчення.

У разі наявності нижченаведених документів, до них також необхідно внести зміни: банківські договори (картки та рахунки), реєстраційні документи на транспортні засоби, договори страхування, медичні картки та страхові поліси.

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