Мобілізація ФОП: чи можлива відстрочка від служби, як сплачувати податки та що робити з працівниками

Фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації. Якщо ФОП отримав повістку чи був мобілізований, то йому необхідно знати, як продовжувати свою діяльність. Факти ICTV розказують, як займатися підприємницькою діяльністю після призову, як сплачувати податки та як бути з найманими працівниками.

Чи можуть мобілізувати ФОП у 2024 році

Згідно із законом Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і за постановою Кабміну №76, фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. ФОПи не визначені в переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

За словами юриста й адвоката Ростислава Кравця, єдина можливість розраховувати на відстрочку для ФОПів – це виконувати оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні для безпосереднього забезпечення обороноздатності України.

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Варто зазначити, що це стосується лише тих ФОПів, які мають договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.

Чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю

Із початком військових дій на території України велика кількість громадян була мобілізована до лав ЗСУ, серед них – багато підприємців. За словами юриста та адвоката, навіть після мобілізації можна продовжувати бути зареєстрованим як ФОП.

– Ліквідувати чинний ФОП мобілізований підприємець не зобов’язаний. Також не забороняється під час служби реєструвати й новий. Питання лише в тому, чи дозволено буде фактично здійснювати підприємницьку діяльність через цей ФОП і отримувати за це гроші.

Підприємницькою діяльністю через ФОП займатися не можна, лише у тому разі, якщо після мобілізації підприємець став військовою посадовою особою ЗСУ чи іншого військового формування.

– Військові посадові особи – це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків. Як правило, організаційно-розпорядчими обов’язками володіють командири, а адміністративно-господарськими обов’язками – військовослужбовці, що мають повноваження з управління чи розпорядження державним майном.

Якщо підприємець не належить до військових посадових осіб, то вести підприємницьку діяльність через ФОП у вільний час не заборонено – якщо, звісно, це не шкодить інтересам служби та виконанню покладених військових обов’язків.

Якщо ФОП мобілізували: як сплачувати податки

Під час мобілізації нарахування податків і зборів фізичним особам-підприємцям не здійснюється. Тобто, мобілізованих ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, звільнено від нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного податку, а також від подання звітності. Також мобілізовані ФОПи звільняються від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. Про це йдеться у Податковому кодексі України (пункт 25 підрозділу 10 розділу ХХ).

Для цього в орган ДПС за місцем реєстрації, необхідно подати заяву та копію військового квитка (або іншого документа) з центру комплектування, де зазначено відомості про мобілізацію. Подати документи варто або одразу після мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (закінчення лікування чи реабілітації).

Зазначаємо, що таке звільнення не залежить від наявності найманих працівників, форми оподаткування, а також групи і ставки єдиного податку.

Мобілізовані ФОП із найманими працівниками: як працювати

Згідно з роз’ясненнями ДПСУ, якщо, попри мобілізацію, ФОП продовжує свою діяльність і має найманих працівників, то на цей час підприємець може уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату працівникам. На уповноважену особу також покладається обов’язок нараховувати й утримувати із заробітної плати (чи інших доходів) найманих працівників ПДФО, військовий збір і ЄСВ.

Однак обов’язок сплатити ці податки залишається за самим ФОПом. Зробити це необхідно протягом 180 календарних днів від дати демобілізації.

Мобілізовані ФОПи також мають право розірвати трудові відносини з працівниками з власної ініціативи.

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