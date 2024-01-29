Скільки пенсіонерів в Україні – статистика на початок 2024 року

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік кількість пенсіонерів скоротилася на 1,6% або на 171 тис. осіб. Про те, скільки пенсіонерів в Україні у 2024 році та який розмір пенсійних виплат – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки пенсіонерів в Україні – статистика за роки незалежності

Станом на 1 січня 2024 року кількість пенсіонерів в Україні становить 10,516 млн осіб, водночас на початку минулого року було зареєстровано 10,687 млн осіб.

За статистикою ПФУ, 1991 року в Україні було 13,1 млн пенсіонерів, а за наступні два роки їхня кількість збільшилася до 14,2 млн. З 1994 року спостерігається поступове зменшення кількості пенсіонерів у середньому на 2% на рік:

Зараз дивляться

1994-2000 рр. – 14,5 млн;

2001-2004 рр. – 14,4 млн;

2005 р. – 14,1 млн;

2006 р. – 14 млн;

2007 р. – 13,9 млн;

2008 р. – 13,8 млн;

2009-2011 рр. – 13,7 млн;

2012 р. – 13,8 млн;

2013 р. – 13,6 млн;

2014 р. – 12,1 млн;

2016 р. – 12,3 млн;

2017 р. – 11,9 млн;

2018 р. – 11,7 млн;

2019 р. – 10,9 млн;

2020 р. – 10,8 млн;

2021 – 10,9 млн.

Найбільше пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області – 887 тис., потім йдуть Київ (752 тис.) та Харківська область (723 тис.).

Середній розмір пенсій по областях у 2024 році

Середній розмір пенсії в Україні становить 5 385 грн. Наразі 51% пенсіонерів отримують менше 4 тис. грн, водночас прожитковий мінімум становить 2 920 грн.

Розміри пенсій в Україні розподіляються так:

понад 10 тис. грн – 1 151 008 осіб (10,9%);

5-10 тис. грн – 2 439 503 осіб (23,2%);

4-5 тис. грн – 1 567 785 осіб (14,9%);

3-4 тис. грн – 2 234 970 особи (21,3%);

2-3 тис. грн – 3 058 670 осіб (29,1%);

менше 2 тис. грн – 64 601 осіб (0,6%).

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис. грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Зменшилась і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3 тис. до 4 тис. грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які одержують виплати від 4 тис. грн, навпаки, зросла.

Розмір середньої пенсії по Україні на початок 2024 року становить 5 385,25 грн. За рік вона збільшилася на 16,5%.

Найвища середня пенсія наразі — в Києві (7 248 грн), а найнижча — в Тернопільській області (4 070 грн).

За 2023 рік найбільше середня пенсія зросла у Рівненській області. Там показник збільшився у півтора раза, що на 26% більше, ніж в середньому в країні. Загалом у восьми регіонах середня пенсія перевищує цей показник по країні.

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