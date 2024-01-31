Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB

Пентагон успішно випробував нові високоточні далекобійні снаряди GLSDB, які передадуть на поле бою в Україні найближчим часом.

Про це повідомляють журналісти видання Politico з посиланням на двох офіційних американських посадовців та інших людей, які знають про переговори.

Що відомо про малогабаритні високоточні бомби GLSDB, які встановлюються на ракети, які їхні технічні характеристики та особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке GLSDB

У дослівному перекладі, це означає бомба малого діаметра наземного запуску (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Фактично, GLSDB — це крилата бомба.

Бомба розроблена компанією Boeing у партнерстві з Saab, які зазначають, що GLSDB є гнучкою, високоефективною та точною зброєю, яка може уражати ціль на великих відстанях.

Керована бомба малого діаметра складається з авіабомби GBU-39 та ракетного двигуна від M26 MLRS.

М26 — це звичайна ракета для M270 та HIMARS. Тому для створення GLSDB розбирають звичайні ракети. А GBU-39 — це керована бомба, яка працює через GPS.

Обидва компоненти – як бомба GBU-39, так і ракетний двигун M26, є у значній кількості на складах США. Масове виробництво дало змогу зменшити ціну, якщо порівнювати зі снарядами GMLRS, які коштують від $105 тис. до $150 тис., до діапазону від $40 тис. до $57 тис.

Боєприпас GLSDB може уражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль бомба використовує глобальну систему GPS та інерціальну навігаційну систему.

– Дальність 150 км, здатність уражати цілі під різними кутами та дуже висока точність. Saab і Boeing спільно розробили наземну бомбу малого діаметра (GLSDB) – ракетний артилерійський боєприпас, призначений для задоволення потреб Збройних сил, – йдеться на сайті Saab.

Корпус бомби виготовлений з вуглецевого волокна та заповнений вибуховою речовиною DIME для більш цілеспрямованого вибуху.

GLSDB має крила, які розгортаються у повітрі. Така особливість значно збільшує дальність ураження. Великим плюсом є те, що керована бомба може запускатися з ракетних систем MLRS-M270 та HIMARS, які вже є в Україні.

– GLSDB має здатність літати на балістичних траєкторіях та маневрах для ураження цілей, які не можна дістати звичайною вогнепальною зброєю, – зазначають в Saab.

Єдиний мінус керованої бомби у тому, що вона може уражати лише нерухомі цілі. А щоб знищувати рухому мету, ракета повинна мати спеціальну головку самонаведення, її повинні наводити лазерним променем із безпілотника чи літака.

Особливості GLSDB

На офіційному сайті компанії Saab зазначають, що до головних особливостей керованої бомби GLSDB належать:

Збільшений діапазон.

Керована артилерія.

Точність у межах одного метра.

Бомба розроблена для удару під будь-яким кутом.

GLSDB забезпечує максимальну гнучкість та доповнює наявну зброю балістичної траєкторії.

Можливість працювати в будь-який час доби за різних погодних умов.

Запуск із прихованих чи захищених позицій, що дає змогу уникнути виявлення.

Оснащена лазерами SDB, які дають змогу уражати навіть рухомі цілі.

Технічні характеристики

Маса – 130 кг.

Довжина – 1,8 м.

Дальність – 142 км (за іншими даними – понад 150 км).

Ширина – 190 мм.

Дальність польоту разом з ракетою M26 дасть змогу Україні атакувати військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

Фото: SAAP

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