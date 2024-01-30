Що таке будівельний паспорт забудови земельної ділянки та як його оформити в Україні 2024

Будівельний паспорт оформлюється на ділянки в містах, селах, садових товариствах та дачних кооперативах.

Як оформити будівельний паспорт забудови земельної ділянки, куди звертатися та які документи необхідні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (будівельний паспорт) — це документ, що визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуального житлового, садового чи дачного будинку не вище двох поверхів площею до 500 квадратних метрів (без мансардного) та гаражів, господарських будівель (бані, майстерні, котельні, літні кухні тощо) і споруд (огорожі, колодязю, септику, замощення), елементів доброустрою та озеленення земельної ділянки.

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Чинним законодавством не вимагається обов’язкової розробки проєкту будівництва для будинків, на які може бути виданий будівельний паспорт. Хоча наявність окремого проєкту будівництва — бажана. Будівельний паспорт є однією з підстав для початку законного будівництва.

Будівельний паспорт складається з:

необхідного пакету документів;

схеми забудови земельної ділянки;

пам’ятки замовнику будівництва.

Один із найважливіших елементів будівельного паспорта — схема забудови земельної ділянки. На ній зазначаються всі будівлі та споруди, які плануються розмістити на земельній ділянці.

На схемі забудови також зазначаються відстані від запланованих будівель та споруд до меж земельної ділянки, червоні лінії, лінії регулювання забудови, а також відстані до об’єктів на сусідніх земельних ділянках.

Перед оформленням документа важливо мати всі необхідні об’єкти, бо будівництво об’єктів, яких немає у будівельному паспорті, буде вважатися самочинним.

Як отримати будівельний паспорт 2024: куди звертатися та які документи знадобляться

Для отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки необхідно звернутися до уповноважених органів містобудування та архітектури та надати необхідний пакет документів. Оформити його можна офлайн, звернувшись у центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), або онлайн через Єдиний державний портал адміністративних послуг Дія.

Необхідні документи:

заява на виготовлення будівельного паспорта;

ескіз забудови;

копія документа, яка засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (договір суперфіцію);

згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову, засвідчена нотаріально;

проєкт будівництва (за наявності).

Заява на виготовлення та видання будівельного паспорта подається згідно з додатком 1 до Порядку видання будівельного паспорта забудови земельної ділянки за спеціальною формою.

До ескізу забудови належать:

місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці;

відстані до меж сусідніх земельних ділянок й розташованих на них об’єктів;

плани поверхів, фасади об’єктів із зазначенням габаритних розмірів;

перелік систем інженерного забезпечення, що плануються до застосування (зокрема автономного);

інженерні мережі й споруди.

Підстави для відмови:

був наданий неповний перелік документів; невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, детальним планам територій.

Скільки коштує будівельний паспорт в Україні 2024

Приблизний термін виготовлення будівельного паспорта — 10 робочих днів з моменту подання заяви та відповідного пакету документів. Документ видається уповноваженим органом на безоплатній основі.

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