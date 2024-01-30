Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Взимку тарифи на електроенергію залишаться незмінними – Шмигаль

Взимку тарифи на електроенергію залишаться незмінними – Шмигаль
Фото: Pexels

Цієї зими український Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.

Про це у вівторок, 30 січня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Яким буде тариф на електроенергію цієї зими

Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год, зазначив він.

Зараз дивляться

– Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та Шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків.

скрін тарифи

Скріншот

Також під час засідання, 27 грудня,  Уряд ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики. Зміни до угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком дозволять НЕК Укренерго отримати понад €3 млн для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

Читайте також
Зонні тарифи на електроенергію: особливості та підключення
електроенергія

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Денис Шмигаль, електроенергія, Тарифи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Раді прогнозують зростання тарифів на електроенергію у 2024 році
Взимку тарифи на електроенергію залишаться незмінними – Шмигаль
З березня в Україні запрацюють нові правила допомоги ВПО – уряд
Денис Шмигаль, засідання уряду
Перерахунок пенсій, саміт у Брюсселі та ціни на пальне: що зміниться для українців з 1 лютого
зміни з 1 лютого в україні
Словаччина підтримує територіальну цілісність України і Формулу миру – Шмигаль
Взимку тарифи на електроенергію залишаться незмінними – Шмигаль
Словаччина надасть Україні техніку для будівництва трирівневої лінії оборони – Шмигаль
Шмигаль та Фіцо

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь