Взимку тарифи на електроенергію залишаться незмінними – Шмигаль

Цієї зими український Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення.

Про це у вівторок, 30 січня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Яким буде тариф на електроенергію цієї зими

Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год, зазначив він.

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– Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та Шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків.

Також під час засідання, 27 грудня, Уряд ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики. Зміни до угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком дозволять НЕК Укренерго отримати понад €3 млн для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

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