Коли переводять годинник на літній час в Україні 2024

Переведення годинників проводиться для того, щоб ефективніше використовувати світловий день взимку і скоротити споживання електроенергії на освітлення та опалення в робочий час. Про те, в який день потрібно буде перевести годинники у 2024 році і як не забути це зробити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літній час 2024 в Україні: коли потрібно переводити годинники

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України, переведення годинників у нашій країні відбувається двічі на рік.

– Ввести на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки останньої неділі березня о 3 годині на 1 годину вперед та останньої неділі жовтня о 4 годині на 1 годину назад, – йдеться в документі.

Це означає, що останній перехід на зимовий час відбувся у ніч на 29 жовтня, а наступний перехід на літній час буде навесні 2024 року – о 3 годині 31 березня. Цієї ночі стрілки годинників слід перевести на годину вперед, а отже, спати ми будемо на годину менше.

Зараз дивляться

Противники щорічних переходів на літній та зимовий час стверджують, що такі стрибки часу, які змушують нас двічі на рік зміщувати на годину розпорядок дня, призводять до порушення людських біоритмів, і, як наслідок, погіршують самопочуття та знижують працездатність людей.

Питання відмови від переходу на літній час (і назад) обговорювалося Верховною Радою та громадськими діячами неодноразово, але досі залишається невирішеним. Востаннє 2021 року законодавча ініціатива про відмову від переходів на літній та зимовий час не пройшла в парламенті друге читання, так і не набравши достатньої кількості голосів на свою підтримку.

Наразі Україна, подібно до майже 70 інших країн світу, застосовує сезонне переведення годинників. Водночас близько 135 країн або ніколи не вводили подібну практику, або повністю відмовилися від неї.

Як не забути перевести годинники на літній час 2024

У сучасному світі дуже мало годинників, які не змінюють час самостійно. Виробники встановлюють автоматичну синхронізацію часу на електронні пристрої за заводськими налаштуваннями, а всі пристрої, підключені до інтернету, самостійно синхронізуються з серверами точного часу, тому годинник на них переводити не потрібно.

Хоч там як, але якщо у вас є звичайний будильник або настінний механічний годинник, не підключений до інтернету, вам доведеться перевести їх вручну.

Щоб не забути перевести годинник на літній час, потрібно встановити собі нагадування. Для цього ви можете:

встановити будильник на смартфоні;

поставити нагадування у планувальнику на комп’ютері;

включити переведення годинника до списку завдань у щоденнику;

прикріпити записку-нагадувач на холодильник або спеціальну дошку, якщо вона у вас є.

Крім того, всі засоби масової інформації напередодні переведення годинників нагадають про те, що країна переходить на літній час. Це допоможе вам не заплутатися в часі та уникнути запізнень.

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