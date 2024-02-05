Податок на розкіш 2024: які авто потрапили до списку і скільки потрібно платити
Опубліковано список автомобілів, які обкладаються податком на розкіш у 2024 році. Так, загалом до переліку потрапило 185 моделей, за які власникам доведеться додатково заплатити.
Які авто обкладають податком на розкіш у 2024 році: список
Так, Мінекономіки опублікувало список зі 185 авто, який складається з люксових брендів. У переліку можна побачити спорткари і топові позашляховики від брендів Aston-Martin, Audi, Bentley, BMW, Land Rover, Mercedes, Maserati, Porsche і Tesla. Примітно, що в списку є і електрокар від компанії Rivian R1T у вигляді пікапа, яких точно не дуже багато в Україні через рідкісність авто.
Сума аналога на авто зі списку становить 25 тис. грн. Оплатити збір потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення.
У Мінекономіки нагадують, що під податок потрапляють авто віком до 5 років і вартістю в 375 мінімальних зарплат – на сьогодні це 2 662 500 грн.
Дізнатися, чи підпадає ваш автомобіль під податок на розкіш, можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті Міністерства економіки.
Нагадаємо, що на початку 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових авто. Найпопулярнішими виявилися Toyota з салону. Друге місце – за французькими Renault, а трійку лідерів замикає Volkswagen. Ознайомитися з повним рейтингом популярних нових авто січня 2024 року можна на Фактах ICTV.