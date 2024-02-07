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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Допомога BGV: хто може отримати та як подати заявку

Малюк
Фото: Pixabay

Український благодійний фонд BGV Charity Fund 6 лютого оголосив про старт нового проєкту — Екосвідомість з пелюшок. В рамках проєкту українські сім’ї отримають 43 тисячі наборів екопідгузків для дітей віком від народження до трьох років. Про те, хто може отримати допомогу та як подати заявку, – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає новий проєкт допомоги від фонду BGV  

Проєкт Екосвідомість з пелюшок має на меті:

  • знизити витрати родин з маленькими дітьми на підгузки через використання багаторазових трусиків зі змінними прокладками, які значно дешевші за звичайні підгузки;
  • підтримати екологію, зменшивши кількість відходів. 

Допомога буде доставлена кожній родині, яка візьме участь у проєкті, за рахунок компанії Нова пошта. 

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До набору гуманітарної допомоги входять:

  • багаторазові трусики, які можна прати;
  • спеціальні змінні вкладки, що кріпляться за допомогою липучок.

Один набір призначений для одного малюка, тому якщо у сім’ї двоє чи троє дітей, на кожного з них необхідно подати окрему заявку, вказавши при цьому різні ІПН.

Допомога BGV

Хто може отримати допомогу від BGV 

Взяти участь у проєкті може кожна українська родина, яка має дитину, народжену після 6 лютого 2021 року. Тобто на момент старту проєкту дитині повинно бути не більше ніж три роки.

Заявку може подати один з батьків дитини незалежно від того, чи отримувала сім’я допомогу від фонду BGV або інших благодійних організацій раніше.

Як подати заявку та отримати допомогу від BGV

Для того, щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити заявку на офіційному сайті BGV. В анкеті вказується:

  • інформація про дитину;
  • дані одного з батьків;
  • дані для відправлення допомоги Новою поштою.

Разом з анкетою необхідно відправити фото чи скани підтверджуючих документів:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • паспорт одного з батьків;
  • індивідуальний податковий номер.

Після заповнення анкети на електронну пошту заявника повинен прийти лист, в якому буде вимога підтвердити заявку. Після підтвердження на пошту надійде ще один лист з номером заявки, який необхідно зберегти для подальших звернень. 

Усі подані заявки будуть опрацьовані протягом кількох тижнів.

Чому не працює форма подачі заявки 

Після оголошення старту прийому заявок на сайті BGV 6 лютого, фонд отримав величезну кількість звернень, що призвело до перенавантаження інтернет-ресурса.

– З метою забезпечення стабільної роботи та створення кращих умов для заявників, ми змушені тимчасово призупинити прийняття нових запитів, – повідомив фонд BGV на своїй сторінці у Facebook.

У фонді пообіцяли найближчим часом оновити сайт та відновити реєстрацію заявок.

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Допомога BGV: хто може отримати та як подати заявку

гуманітарка, малюки, Сім’я
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