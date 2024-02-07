Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад півтора року, у зв’язку з чим оголошена мобілізація в Україні. Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років і жінки деяких професій вважаються військовозобов’язаними.

Жінок в Україні призивають на службу наразі лише добровільно. А деяким чоловікам навіть під час війни надається відстрочка від мобілізації. Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати – читайте в матеріалі.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у воєнний час

Адвокат Наталія Сабатюк стверджує, що категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Хто має право на відстрочку від мобілізації: зміни 2023

За словами адвоката, 28.06.2023 були внесенні зміни в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тепер, щоб отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що відсутні інші працездатні особи, які, згідно із законом, зобов’язані їх утримувати.

Хто саме має право на утримання відповідно до закону

Обов’язок повнолітніх дітей – піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це закріплено в статті 51 Конституції України. Крім того, згідно з ч. 1 статті 202 Сімейного кодексу України, повнолітні донька, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги.

Отже, щоб батьки претендували на утримання, потрібно:

довести родинний зв’язок;

бути непрацездатними;

потребувати матеріальної допомоги.

Зобов’язання повнолітніх дітей з утримання батьків не виникає за відсутності хоча б однієї з указаних умов. Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони мають можливість надавати таку матеріальну допомогу (стаття 198 Сімейного кодексу України).

Також батьки зобов’язані утримувати своїх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того чи перебувають вони в шлюбі, чи ні.

За словами експерта, якщо вас призвуть на військову службу на цій підставі, то відповідно до ст 26 ЗУ Про військовий обов’язок та військову службу, ви зможете звільнитися з військової служби, оскільки маєте право на звільнення за наявності дружини, батьків своїх та батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І, II групи, без факту утримання.

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