Шлюбний вік в Україні: коли можна побратися українцям та чи є обмеження крім віку

Щоб зареєструвати шлюб в Україні, наречений і наречена повинні досягти шлюбного віку. Крім того, існують певні обмеження, які регламентуються Сімейним кодексом. Про те, в якомі віці можна побратися в Україні та кому законом заборонено брати шлюб, Фактам ICTV розповіла директорка Ізмаїльського РАЦСу Валентина Іванова.

Шлюбний вік в Україні – коли можна одружуватися

Валентина Іванова пояснила, що згідно зі ст. 22 Сімейного кодексу України, особи, які бажають одружитися, мають досягти 18 років на день реєстрації шлюбу, але подати заяву можна і раніше. При цьому верхнього порогу шлюбного віку законодавство не встановлює, і людина може побратися за бажанням у похилому віці.

Також у законі зазначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, і примушування до шлюбу неприпустиме.

Зараз дивляться

Шлюбний вік: чи можна одружитися до 18 років

Директорка РАЦСу розповіла, що за певних обставин неповнолітня особа, яка досягла 16 років, також може зареєструвати шлюб. Для цього необхідно подати позов до суду, який має визнати, що реєстрація шлюбу відповідає інтересам неповнолітньої особи.

Слід зауважити, що згідно з вимогами Глави 3 Розділу IV Цивільного процесуального кодексу України, суд має сповістити батьків або піклувальника неповнолітньої особи, що звернулася з проханням надати їй право на реєстрацію шлюбу. Але заперечення батьків чи опікуна не може бути підставою для відмови у задоволенні заяви.

Зазвичай, підставами для дозволу на шлюб неповнолітньої особи можуть бути:

вагітність;

народження дитини;

фактичне створення сім’ї.

Але цей перелік підстав не є вичерпним, і суд може прийняти до уваги інші аргументи, що свідчать на користь інтересів позивача, та дозволити укладання шлюбу.

Валентина Іванова також зазначила, що реєстрація шлюбу у віці до 16 років категорично заборонена законом і неможлива за будь-яких обставин.

– Якщо дівчина, якій ще не виповнилося 16 років, завагітніла, і встановлено особу біологічного батька дитини, це автоматично тягне за собою кримінальну відповідальність для чоловіка за статеві стосунки з малолітньою особою. Те саме стосується і взаємин дорослої жінки з хлопцем, який не досяг 16-річного віку, – пояснила директорка РАЦСу.

В яких випадках заборонено реєструвати шлюб

Валентина Іванова пояснила, що Сімейний кодекс чітко встановлює умови, коли чоловік і жінка не можуть зареєструвати шлюб. Серед них:

перебування в іншому шлюбі;

визнання судом нареченого чи нареченої недієздатними;

пряма лінія споріднення (мати та син, батько та дочка);

близька спорідненість (повнорідні та неповнорідні брат і сестра, тітка і племінник або дядько та племінниця, двоюрідні брат і сестра);

усиновлювач та усиновлена ним дитина.

У випадку, коли одружитися хочуть усиновлювач та усиновлена дитина, це можливо тільки у разі попереднього скасування усиновлення.

Шлюб між рідною та усиновленою дитиною, або усиновленими дітьми в одній родині можливий лише за рішенням суду, який має визнати відсутність кровної спорідненості.

У випадку, коли наречені приховали підстави для заборони шлюбу і зареєстрували свої стосунки у РАЦСі, такий шлюб можна визнати недійсним і скасувати в судовому порядку.

Також підставами для визнання шлюбу недійсним можуть бути:

примушення до шлюбу;

фіктивність шлюбу;

тяжка або небезпечна для партнера чи нащадків хвороба одного з подружжя.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.