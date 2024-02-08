17-річні хлопці за кордоном мають стати на військовий облік: що відомо та яку відповідальність передбачено

Відповідно до чинного законодавства, юнаки, що досягли 17 років, мають стати на облік у ТЦК. Про військовий облік 17-річних хлопців, які перебувають за кордоном, та відповідальність за порушення — в матеріалі Фактів ICTV.

17-річні хлопці за кордоном мають стати на облік у ТЦК: що відомо

Українські школярі, які перебувають за кордоном, мають до свого 17-річчя повернутися в Україну та стати на облік в ТЦК. Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Він також додав, що ТЦК не будуть надсилати листи школярам за кордон.

– Ми не надсилатимемо листи за кордон про те, що він має з’явитися. Загалом – так, він має повернутися в Україну. Якщо він громадянин, він підлягає приписці, — прокоментував Істомін.

Раніше постановка на військовий облік переважно відбувалася так, що військкомати зверталися до навчальних закладів, а ті вже самі направляли хлопців до ТЦК.

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Проте через повномасштабну війну багато українських дітей виїхали з країни. Тому облік за кордоном 17-річних хлопців зараз ускладнюється.

Як стати на військовий облік за кордоном та яка відповідальність передбачена

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, у зв’язку зі зменшенням віку постановки на військовий облік, починаючи від 16 років (у рік, коли має виповнитися 17), молоді хлопці мають стати на військовий облік та отримати приписне свідоцтво. Проте військовозобов’язаними вони вважаються з 18 років.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487З, громадяни України, які є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами й виїхали за кордон на термін понад три місяці, мають стати на військовий облік впродовж 7 днів із моменту прибуття на місце перебування за межами України.

Стати на військовий облік за кордоном повинні:

призовники від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які ще не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінки від 18 до 60 років, які добровільно пішли служити до української армії;

жінки від 18 до 60 років з фармацевтичною або медичною освітою;

жінки зі спорідненою з військовою справою освітою.

За недотримання норм законодавства та ігнорування вимог ТЦК без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1 700 грн.

Щоб стати на військовий облік за кордоном, необхідно буде прийти до дипломатичної установи України (посольства чи консульства) у тій державі, в якій перебуватиме особа.

Зауважимо, що дипломатичні установи не мають права вручати повістки, йдеться лише про військовий облік.

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