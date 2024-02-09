Вступ до магістратури 2024: календар проведення іспитів

Згідно з наказом МОН від 8 лютого 2024 року №147, в Україні затверджено календарний план організації та проведення вступних випробувань до магістратури. Про те, коли проходитимуть основна та додаткова сесії, читайте на Фактах ICTV.

Вступ до магістратури 2024: дати проведення вступних іспитів

Відповідно до календарного плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України, вступні іспити проходитимуть у дві сесії:

основна сесія: 24 червня — 15 липня ;

додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня .

Наказ також встановлює основний та додатковий терміни для реєстрації абітурієнтів, які бажають взяти участь в єдиному професійному вступному випробуванні (ЄПВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ).

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Реєстрація на ЄВІ у 2024 році – дати

Перший (основний) етап реєстрації триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрація проходитиме у приймальних комісіях закладів вищої освіти, які здійснюють набір студентів до магістратури у 2024 році.

Після реєстрації абітурієнти отримають екзаменаційні листки з логіном і паролем для доступу в Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури на порталі Українського центру оцінювання якості освіти.

Другий (додатковий) період реєстрації триватиме з 17 до 21 червня. Він призначений, щоб надати змогу зареєструватися для проходження випробування тим, хто не зможе цього зробити в травні.

Вступ до магістратури 2024: що потрібно знати

Усі учасники іспитів для вступу до магістратури повинні отримати запрошення-перепустки, в яких буде зазначено:

місце проведення випробування;

дату та час іспиту.

Терміни отримання запрошень:

учасники основної сесії – до 17 червня ;

учасники додаткової сесії – до 26 липня .

Інформація про результати сесії за 200-бальною шкалою буде розміщена в кабінеті учасника випробувань у наступні терміни:

основна сесія – до 20 липня ;

додаткова сесія – до 20 серпня .

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