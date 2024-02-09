Вступ до магістратури 2024: календар проведення іспитів
Згідно з наказом МОН від 8 лютого 2024 року №147, в Україні затверджено календарний план організації та проведення вступних випробувань до магістратури. Про те, коли проходитимуть основна та додаткова сесії, читайте на Фактах ICTV.
Вступ до магістратури 2024: дати проведення вступних іспитів
Відповідно до календарного плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України, вступні іспити проходитимуть у дві сесії:
- основна сесія: 24 червня — 15 липня;
- додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня.
Наказ також встановлює основний та додатковий терміни для реєстрації абітурієнтів, які бажають взяти участь в єдиному професійному вступному випробуванні (ЄПВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ).
Реєстрація на ЄВІ у 2024 році – дати
Перший (основний) етап реєстрації триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрація проходитиме у приймальних комісіях закладів вищої освіти, які здійснюють набір студентів до магістратури у 2024 році.
Після реєстрації абітурієнти отримають екзаменаційні листки з логіном і паролем для доступу в Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури на порталі Українського центру оцінювання якості освіти.
Другий (додатковий) період реєстрації триватиме з 17 до 21 червня. Він призначений, щоб надати змогу зареєструватися для проходження випробування тим, хто не зможе цього зробити в травні.
Вступ до магістратури 2024: що потрібно знати
Усі учасники іспитів для вступу до магістратури повинні отримати запрошення-перепустки, в яких буде зазначено:
- місце проведення випробування;
- дату та час іспиту.
Терміни отримання запрошень:
- учасники основної сесії – до 17 червня;
- учасники додаткової сесії – до 26 липня.
Інформація про результати сесії за 200-бальною шкалою буде розміщена в кабінеті учасника випробувань у наступні терміни:
- основна сесія – до 20 липня;
- додаткова сесія – до 20 серпня.