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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Гранти на навчання в Україні 2024: що відомо та хто може отримати

комп'ютер, руки, робота
Фото: Pexels

У 2024 році передбачається впровадження системи освітніх грантів для оплати навчання у закладах вищої освіти. Хто може отримати гранти на навчання в Україні 2024 та які саме — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гранти на навчання в Україні 2024: що відомо

В Україні у 2024 році має запрацювати грантова система оплати навчання. Це стане можливо після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

У МОН очікують, що грантова система запрацює з нового навчального року, тобто з вересня 2024-го. Гранти на оплату вищої освіти можуть отримати 58 тис. абітурієнтів.

Зараз дивляться

У документі не визначили, скільки буде бюджетних місць. Щороку обсяг держзамовлення встановлюватиме Мінекономіки України відповідно до потреб держави.

У МОН передбачають, що після ухвалення законопроєкту кількість вступників, які матимуть державну підтримку з оплати навчання, збільшиться на 30 тис. осіб.

У 2023 році було охоплено 76 580 вступників. Тому у 2024 році розраховують, що за умови аналогічного рівня фінансування вищої освіти на бюджет зможуть бути зараховані майже 49 тис. вступників, а отримати державні гранти – понад 58 тис. абітурієнтів.

Держзамовлення охопить майже всі спеціальності. Кількість місць на різних спеціальностях буде запропонована залежно від їхніх потреб. Потреби держави можуть змінюватися, відповідно перелік спеціальностей теж.

Який розмір гранту буде у 2024 році

Претендувати на гранти на навчання в Україні зможуть усі вступники, які за результатами НМТ отримають не менше 150 балів із двох предметів (з 4 предметів тесту).

МОН розрахувало орієнтовні розміри державних грантів на оплату здобуття вищої освіти, які отримають студенти після ухвалення законопроєкту. За розрахунками, розмір гранту на здобуття вищої освіти коливатиметься від 15 до 50 тис. грн.

Формула розрахунку розміру грантів:

  • дві оцінки по 150 – 15 000 грн;
  • дві оцінки по 160 – 22 500 грн;
  • дві оцінки по 170 – 30 000 грн;
  • дві оцінки по 180 – 37 500 грн;
  • дві оцінки по 190 – 45 000 грн;
  • дві оцінки по 195 – 50 000 грн.

Розмір кожного гранту буде помножений на коефіцієнт спеціальності. Його видаватимуть на чотири роки. Річна сума індексуватиметься до інфляції разом з оплатою навчання. У разі збільшення вартості навчання збільшиться й сума гранту.

Гранти на навчання 2024 надаватимуть студентам, які навчатимуться на денній формі. У разі отримання права на грант студенти можуть обрати для навчання будь-яку спеціальність і ЗВО.

Позбавити гранту можуть у разі відрахування студента, водночас повертати використані кошти не треба.

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