Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео: прокуратура проводить розслідування
Олексій Навальний помер у колонії
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Зґвалтував 15-річну на побаченні у День святого Валентина: на Рівненщині затримали чоловіка
Виплати ВПО з 1 березня 2024: що зміниться
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Правила ввезення та вивезення алкоголю в Україні – відповідь юриста

Вино коробка
Фото: Pixabay

Перевезення алкоголю через кордон регулюється митним законодавством кожної країни. Водночас правила різних держав можуть суттєво відрізнятись. Які обмеження діють в Україні на ввезення та вивезення алкоголю, а також яку кількість алкогольних напоїв можна перевозити через кордон без штрафів та конфіскацій – Факти ICTV запитали у юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Скільки алкоголю можна ввозити в Україну

За словами юриста, ввозити алкоголь на митну територію України можуть тільки повнолітні особи, яким виповнилося 18 років. Одна людина може безмитно ввезти в Україну в ручній поклажі або багажі алкогольні напої в такому обсязі:

  • пиво – 5 літрів;
  • вино – 2 літри;
  • слабоалкогольні напої (міцність менше за 22,3%) – 2 літри;
  • міцний алкоголь (міцність понад 22,3%) – 1 літр.

Така кількість спиртовмісних напоїв під час ввезення в Україну не потребує письмового декларування.

Зараз дивляться

Скільки алкоголю дозволено вивозити з України

Ростислав Кравець також зазначив, що на вивезення з нашої країни алкоголю обмежень не встановлено. Але водночас потрібно розуміти, які правила ввезення алкогольних напоїв діють у тій країні, куди ви прямуєте. Наприклад, до деяких арабських країн ввезення алкоголю заборонено категорично, наголосив експерт.

Тому він настійно радить перед поїздкою детально з’ясовувати ці нюанси в кожній конкретній країні, щоб подорож не залишила неприємних спогадів.

Читайте також
Які ліки дозволено перевозити через кордон і чи потрібно їх декларувати
Таблетки

Алкоголь, за кордон, митний кодекс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи можна виїхати за кордон з 3 групою інвалідності: коментар юриста
ДПСУ
Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану – відповідь адвоката
Паспорт України
Що робити, якщо чоловік не дає дозволу на виїзд дитини за кордон 2024: пояснює юрист
чоловік, дитина
Кабмін розширив допомогу для переселенців: кого стосується
поїзд ВПО
В Україні хочуть змінити правила виїзду військовозобов’язаних за кордон: що відомо
Правила ввезення та вивезення алкоголю в Україні – відповідь юриста

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь