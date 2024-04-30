Що буде, якщо не стати на військовий облік – експерт

В Україні подовжили воєнний стан до 13 травня 2024 року. Під час його дії усі військовозобов’язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку.

Як відбувається процедура взяття на облік та що буде, якщо на нього не стати в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

Як стати на облік у військкоматі

Загалом ця процедура стосується усіх українських чоловіків. Згідно закону №10449 про мобілізацію, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону (має запрацювати 18 травня), повинні з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних.

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Щоб це зробити, варто особисто звернутися до військового комісаріату та надати необхідні документи:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

Крім того, військовий облік в Україні поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Усі українці, які стають на військовий облік, обов’язково проходять медкомісію.

Варто наголосити, що взяття на військовий облік не означає, що вас одразу заберуть на передову чи обов’язково відправлять на війну, просто тепер інформація, чи зможуть вас призвати у разі потреби, буде зберігатися у військкоматі.

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що в Україні передбачена відповідальність за це.

– На сьогодні передбачені штрафи особам за те, що вони не стануть на військовий облік. Проте це не суттєве правопорушення, – каже юрист.

У разі, якщо військовозобов’язана особа не оновить дані у ТЦК, то вона може бути притягнена до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

У рамках цього на людину можуть бути накладені штрафні санкції у розмірі від 3400 до 5100 грн, повторно або в особливий період – від 17 тис. грн до 22 500 грн.

Крім того, за рішенням суду, особу можуть позбавити прав водія.

Водночас, наголошує Кравець, за ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу.

До речі, штрафи можуть накладатися і на керівників підприємства, де працює особа.

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