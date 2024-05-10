Готуємось до відключень: скільки цього року коштує генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк

Через постійні атаки РФ енергетичної інфраструктури українці вже почали готуватися до відключень світла. Адже в осінньо-зимовий сезон 2022-2023 років стало зрозуміло, що без додаткових джерел безперебійного живлення працювати, навчатися й просто існувати – доволі важко. Скільки цього року коштує генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк – читайте у матеріалі.

Скільки коштує бензиновий генератор у 2024 році

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Генератори – це пристрої, які рятували багатьох українців під час відключення електрики у віддалених місцях. У 2024 році виробники генераторів продовжують покращувати свої продукти, пропонуючи споживачам нові технології та функції. Безумовно, існують різні пристрої: бензинові, дизельні, газові та двопаливні.

Однак найпопулярнішими вважають саме бензинові. Їх поділяють на звичайні та інверторні. Бензинові генератори у 2024 році коштують від 4000 грн. Вони мають різну потужність (0,8 кВт, 1 кВт, 2 кВт, 5 кВт, 10 кВт тощо) і різну тривалість годин безперервної роботи. Вартість залежить від цих показників, а також від виробника.

Якщо говорити про більші потужності, то на 2–3 кВт коштують від 9 900 грн. Модель на 10 кВт обійдеться щонайменше у 52 000 грн і це за акцією. Виробники й справді обіцяють хороші знижки на популярні моделі.

Скільки коштує дизельний генератор

У 2022 році спостерігалося значне зростання інтересу до дизельних генераторів потужністю до 20 кіловат, що успішно використовувалися у великих заміських будинках, в офісах, банках, медичних установах, магазинах, підприємствах громадського харчування та багатьох виробничих підприємствах.

Генератор на дизелі потужністю 2,8 кВт коштує приблизно 20 000 грн.

Дизельний генератор разом з електростартером коштує дорожче. Наприклад, за 21 430 грн можна придбати модель на 2,8 кВт (до 7 годин роботи). Якщо передивлятися найпотужніші генератори, наприклад, на 10 кВт, то такі моделі стартують від 110 000 грн по акції. Покупцям пропонуються знижки на генератори у 2024 році.

Ecoflow: ціни у 2024 році

EcoFlow – зарядна станція, яка відрізняється своїми невеликими розмірами. Вона є меншою, аніж, наприклад, генератор, її легше перенести із кімнати в кімнату та з будівлі в будівлю. Модель потужністю до 300 Вт в інтернет-магазині коштує від 11 999 грн, але за акцією вартість становить до 9000 грн. Зарядна станція на 500 Вт коштує від 20 000 грн. Пристрій на 800 Вт можна придбати за 30 999 грн. Пристрої на 2000 Вт коштують орієнтовно – 49 000 грн і вище.

Ціна на EcoFlow у 2024 році залежить від виробника і параметрів конкретної моделі.

Скільки коштує ДБЖ

ДБЖ – це пристрій, що запасає енергію для безперервного електроживлення як за наявності основного джерела енергії, так і за його тимчасового відключення. Тому до цього поняття можна віднести такі пристрої, як електроакумулювальні електростанції, маховикові системи типу мотор-генератор і навіть акумуляторні батареї ноутбука. Ціни на них стартують від 700 грн.

ДБЖ потужністю 500 ВА можна придбати від 1 300 грн. ДБЖ потужністю 1 600 ВА можна купити за 11 100 грн, ДБЖ на 6 000 ВА – від 26 900 грн. Ціна залежить від кількості розеток та виробника.

Інколи до ДБЖ ще треба окремо придбати кілька акумуляторів. Бюджетний можна купити до 600 грн.

Повербанк: ціни у 2024 році

Повербанк – це зовнішній акумулятор, який ще називають портативним зарядним пристроєм або переносною зарядкою. Його функція – віддавати енергію смартфонам, навушникам, електронним годинникам. Головний критерій, на який орієнтуються споживачі під час вибору повербанка – місткість.

Щоб кілька разів зарядити смартфон, потрібен повербанк на 10 000 mAh. Ціни на них стартують від 200 грн. Якщо ви шукаєте пристрій на 20 000 mAh, його можна придбати за ціною від 300 грн. Хороші моделі від популярних виробників коштують від 500 грн. Також виробники пропонують гарні знижки на повербанки.

Скільки коштує газовий, бензогазовий генератор у 2024 році

Бензогазові генератори стартують в Україні від 13 500 грн. За потужності 3 кВт може працювати до 12 годин. А от газові генератори коштують дорожче – від 230 000 грн за пристрій потужністю 4,9 кВт. Ціна залежить від виробника та потужності генератора.

Ціни на гірлянди й лампи у 2024 році

Якщо переглянути китайські інтернет-магазини, дрібнички для світла можна зловити за невеликі гроші. Наприклад, гірлянда-штора на вікно коштує до 100 грн. Вона може працювати від USB (повербанка або ноутбука). Крім цього, можна придивитися до лампочок, які заряджаються від мережі або працюють на батарейках.

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