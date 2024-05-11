Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil

Фінал Євробачення 2024, на якому Україну представляють співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, проходить у шведському місті Мальме. Шоу розпочалося 11 травня о 22:00.

Багатьох глядачів цікавить питання, чи дійсно Україна не голосує на Євробаченні 2024. Що потрібно знати про голосування – читайте далі у матеріалі.

Чому Україна не голосує на Євробаченні – пояснення

У фіналі Євробачення 2024 Україна може голосувати за свого фаворита.

Зараз дивляться

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї держави не можна, тому українці мають можливість підтримати лише інших учасників. Для цього необхідно надіслати СМС-повідомлення на номер 7576 з порядковим номером виступу артиста.

Як проголосувати за Україну на Євробаченні 2024

Підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024 можуть українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного оператора мобільного зв’язку.

Проголосувати за Україну можна через застосунок Eurovision Song Contest, за допомогою дзвінка або СМС із цифрою 2 на визначений для кожної країни номер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.