Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Відсік голову кухонним ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив та розчленував сина
Суспільство
Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil

Євробачення
Фото: Depositphotos

Фінал Євробачення 2024, на якому Україну представляють співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, проходить у шведському місті Мальме. Шоу розпочалося 11 травня о 22:00.

Багатьох глядачів цікавить питання, чи дійсно Україна не голосує на Євробаченні 2024. Що потрібно знати про голосування – читайте далі у матеріалі.

Чому Україна не голосує на Євробаченні – пояснення

У фіналі Євробачення 2024 Україна може голосувати за свого фаворита. 

Зараз дивляться

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї держави не можна, тому українці мають можливість підтримати лише інших учасників. Для цього необхідно надіслати СМС-повідомлення на номер 7576 з порядковим номером виступу артиста.

Як проголосувати за Україну на Євробаченні 2024

Підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024 можуть українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного оператора мобільного зв’язку.

Проголосувати за Україну можна через застосунок Eurovision Song Contest, за допомогою дзвінка або СМС із цифрою 2 на визначений для кожної країни номер. 

Євробачення 2024 - голосування

Читайте також
На якому каналі йде Євробачення 2024: де подивитися фінал конкурсу
Коли фінал Євробачення 2024

Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що отримує переможець Євробачення та які переваги цієї нагороди
Євробачення
Хто перемагав на Євробаченні за всю історію конкурсу
Всі переможці Євробачення: хто перемагав
На якому каналі йде Євробачення 2024: де подивитися фінал конкурсу
Коли фінал Євробачення 2024
Як проголосувати за Україну у фіналі Євробачення 2024
Alyona Alyona, Jerry Heil на Євробаченні 2024
Фінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників
Фінал Євробачення 2024: порядок виступу

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь