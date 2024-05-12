За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2024

У шведському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024, на якому Україну представляли співачки аlyona аlyona та Jerry Heil. Переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів.

Стало відомо, як проголосувало національне журі від України у фіналі Євробачення 2024.

Кому Україна віддала бали у фіналі Євробачення 2024

Журі з України віддало свої 12 балів представнику Швейцарії – Nemo. 10 балів пішли Ірландії, яку представляла співачка Bambie Thug.

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8 балів журі поставили дуету Marcus & Martinus зі Швеції, 7 балів – співаку Isaak з Німеччини. 6 балів пішли представнику Франції (Slimane), а 5 – Сільвестрасу Белте, який представляв Литву.

4 та 3 бали українське журі віддало учасникам з Хорватії (Baby Lasagna) та Португалії (Iolanda) відповідно. 2 бали отримала співачка Angelina Mango з Італії. А ось представниці Люксембургу Tali пішов лише один бал.

Оголошувала бали від України співачка Джамала, яка представляла нашу державу на Євробаченні 2016. Тоді вона посіла перше місце з піснею 1944, у якій розповідається про депортацію кримських татар.

До національного журі від України на Євробаченні 2024 увійшли Олена Тополя, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко, Макс Нагорняк та Ірина Горова.

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