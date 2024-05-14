Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Скільки людей у роті та чим вона відрізняється від батальйону: відповідає експерт

Скільки людей у роті: кількість військових
Фото: Unsplash

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей почали цікавитися військовою термінологією та структурою військ.

Раніше ми розповідали, що батальйон складається із декількох рот і окремих взводів (300-800 осіб). Скільки ж людей у роті –  читайте у матеріалі.

Що таке рота: пояснює експерт

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, існують різні роти. Є звичайні, а є – спеціального призначення. Наприклад, вона входить в штаб батальйону, але може підпорядковуватися безпосередньо командиру бригади, вищим структурам і виконувати особисте завдання.

Зараз дивляться

Рота – це первинна ланка. Тут командир відповідає за організацію взводів.

Ротою називають військове формування, тактичний підрозділ, який складається зазвичай з декількох взводів, крім того, до складу роти може входити та кілька самостійних відділень, що не входять до складу жодного зі взводів.

Скільки людей у роті та чим українські роти відрізняються від сотень НАТО

Експерт стверджує, що чисельність роти – 80–200 військовослужбовців залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.

В країнах НАТО ротою називають первинну ланку, яка займається лише діями за прописаним в армії протоколом. Всього в роті 111 осіб (6 офіцерів), 12 БТР. Зазвичай рота входить до складу батальйону, але іноді існують роти як самостійні окремі формування.

Читайте також
Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових
Рота танків

Армія, війна, Війна в Україні, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Харкові 14 травня: пошкоджені багатоповерхівки, школа й десятки гаражів
вибух
Буданов назвав головну мету наступу на Харків
Кирило Буданов
Скільки військових у полку Збройних сил України
військові, дерева, ноші
Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових
Рота танків
Буданов: Почати наступ на Суми РФ поки що не дала змоги ситуація на фронті
Кирило Буданов

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь