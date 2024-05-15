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На Рівненщині запровадили графік відключень світла 16 травня

Графік відключення світла в місті Рівне 16 травня 2024
Фото: Getty Images

На 16 травня на Рівненщині погоджено графік відключення світла у зв’язку з дефіцитом електроенергії після російських атак 22 березня.

Це вимушені заходи, впроваджені НЕК Укренерго через збільшення споживання електрики із погіршенням погоди.

Графік відключення світла 16 травня в Рівному та області

Графіки погодинних відключень у Рівненській області можна подивитися за посиланням.

Зараз дивляться

Для жителів Рівного розробили окремі графіки знеструмлення.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

У Рівнеобленерго також наголосили:

  • оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;
  • графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність, можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;
  • у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Також може змінюватися і тривалість відключень;
  • графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.

Джерело: Рівнеобленерго

Відключення електроенергії, відключення світла, Рівненська область, Ровно
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