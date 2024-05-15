Пенсія з інвалідності 2 групи 2024: розмір виплат

Нещодавно у ПФУ розповіли про умови призначення пенсії з інвалідності. Її надають в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.

Що відомо про суми пенсії по інвалідності та який розмір виплат для осіб з інвалідністю 2 групи – читайте в матеріалі.

Суми пенсії з інвалідності у 2024 році

Для отримання пенсії по інвалідності II групи необхідно мати певний страховий стаж – 1-14 років.

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Після призначення особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком, особи з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком, а III групи – 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності 2024

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 грн;

для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 520 грн;

для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 грн.

Пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни 2024

Із 01 березня 2024 року для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи мінімальний розмір пенсії складає 15 347 грн, ІІ групи – 12 396 грн, ІІІ групи – 8 500 грн, учасника бойових дій – 4 958 грн.

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