Як вибрати генератор для дому: ціни та на що звернути увагу

Оскільки ситуація в енергосистемі через обстріли Росією об’єктів генерації та передання електроенергії досить складна, варто подумати про купівлю генератора.

Як правильно вибирати генератор для дому, характеристики і ціни – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Потужність генератора: як визначити і як вибрати для дому

Перше, на що варто звернути увагу під час купівлі генератора для дому – його потужність. Для цього потрібно використати такі розрахунки:

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Додаємо показники кожного споживача, який буде підключатися до мережі. Не всі електричні прилади працюють одночасно, тому визначте, яке обладнання не буде запускатися разом з іншим, і не зважайте на нього.

Далі додайте показник пускового струму. Це потужність, яка знадобиться для запуску приладів. Для кожного споживача струму таке значення буде різне.

Також слід пам’ятати про запас потужності. Не треба використовувати генератор на повну. Це може призвести до швидкого виснаження ресурсу техніки. До отриманого значення додайте 20-30% запасу.

Для звичайної побутової техніки може вистачити 3 кВт. Такий генератор дозволяє використовувати освітлення та деякі прилади першої необхідності. Наприклад, холодильник.

Краще уникати одночасного вмикання праски, фена та пральної машини. Такий генератор буде коштувати від 14 тис. грн (бензиновий генератор, в якому номінальна потужність 2,5 кВт, а максимальна – 2,8 кВт).

Для приватного будинку, в якому є колодязь, варто використовувати генератор потужністю 5 кВт. Це теж дозволить без проблем користуватися комп’ютером і телевізором, не турбуючись про роботу інших електроприладів.

Фази у генераторі: скільки їх має бути

Трифазні генератори потужністю до 10 кВт варто купувати тоді, коли є трифазні споживачі. Наприклад, компрессор, різні насоси тощо.

При цьому потрібен однофазний електрогенератор. Це дозволить повніше використовувати його потужність і суттєво зекономити на його вартості.

Генератор потужністю понад 12 кВт достатній для побутових навантажень.

Кількість фаз і потужність генератора – це ті параметри, які точно мають відповідати вимогам вашого житла. А от вид палива, від якого він працюватиме, можна вибирати на свій розсуд.

Найбільш відомі та доволі популярні в побутовому використанні – бензинові генератори.

Переваги бензинових генераторів для дому

невеликий рівень шуму;

невисока вартість;

за низьких температур запустити бензиновий генератор легше, аніж дизельний.

Недоліки бензинового генератора

нездатність працювати довгий час без перерви;

через високу вартість бензину кожен кіловат виходить відносно дорого.

Хорошою альтернативо є дизельні генератори. Існують мобільні, з повітряним охолодженням, і стаціонарні, які потребують рідинного охолодження.

Переваги дизельного генератора для дому

двигун добре переносить великі навантаження;

може працювати довгий час без перерви;

економічно менш затратні.

Недоліки дизельного генератора

високий рівень шуму;

громіздкість;

висока ціна.

Як вибрати генератор для дому

Якщо у вашій оселі є невелика кількість побутових пристроїв, вистачить бензинового (3-кіловатного генератора). Для будинку, в якому багато пристроїв і побутової техніки, краще вибрати бензинову або двопаливну модель до 5 кВт.

Для невеликого магазину або будівельного майданчика підійде бензиновий або дизельний агрегат потужністю до 7-8 кВт. На великому будівництві або виробництві знадобиться дизельний генератор потужністю 10 кВт та вище.

Скільки коштують генератори для дому

Найдешевший бензиновий генератор можна знайти і за 4 тис. грн. Їх середня ціна – 10-12 тис. грн.

Однак вартість безшумного бензинового генератора може сягати і понад 200 тис. грн. Середня вартість такого генератора варіюється на ринку від 30 до 100 тис. грн.

Найдешевший дизельний генератор обійдеться вам у 20 тис. грн. Ціна на найпопулярніші моделі в Україні на дизельний генератор варіюється від 40 до 200 тис. грн.

Найдорожчий дизельний генератор йде з номінальною потужністю в 55 кВт, тому ціна на такий генератор відносно висока – 400 тис. грн.

Як встановити і запустити генератор для дому

Існує кілька способів запуску генератора:

ручний стартер;

електричний стартер;

автозапуск.

Сучасні моделі заводяться доволі легко.

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