Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що це, який термін дії та що робити у разі втрати

Міністерство оборони України у 2017 році запровадило новий вид військово-облікового документа — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Що це, як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, який термін його дії та що робити у разі втрати документа — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що за правилами військового обліку в Україні, кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен мати військово-обліковий документ. Таким документом є військовий квиток, проте замість нього може видаватися тимчасове посвідчення.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — це документ, який посвідчує військовозобов’язану особу, що перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського й старшинського складу. Також визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

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Бланки тимчасових посвідчень виготовляються самостійно міськими, районними чи військовими комісаріатами, підрозділами Служби зовнішньої розвідки України, відповідними органами Служби безпеки України.

Згідно з Наказом Міністерства оборони України №610 від 21.11.2017 року тимчасове посвідчення військовозобов’язаної особи повинно виготовлятися з цупкого паперу, мати розмір 145 х 210 мм і містити наступну інформацію:

номер посвідчення;

фотокартку розміром 35 х 45 мм;

ПІБ військовозобов’язаної особи;

військове звання;

профіль;

склад;

категорію;

військово-облікову спеціальність;

причину видачі тимчасового посвідчення;

придатність проходження військової служби за станом здоров’я;

зарахування у запас;

необхідність у повторному медичному огляді.

На зворотному боці зазначаються: дата видачі, особливі відмітки, дані антропометричних вимірів, відмітки про військовий облік, підпис військового комісара. Документ завіряється печаткою та підписом власника про ознайомлення з правилами військового обліку.

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

втратили військові квитки;

не проходили військову службу;

не проходили навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким надані первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам;

особам, що визнані призовними комісіями непридатними до військової служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.

Як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Видача, як і вилучення, тимчасових посвідчень проводиться лише у порядку, встановленому для військових квитків, що визначено Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України та Службою безпеки України для військовозобов’язаних, які там стоять на обліку.

Отже, в Україні військовий облік проводиться за місцем проживання. Його здійснюють територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

За словами адвоката, саме ТЦК ставлять на військовий облік чоловіків і видають військово-облікові документи. Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.

Реєстрація вказаного документу здійснюється у діловодстві за книгами обліку вихідних документів.

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного у затвердженій його формі та порядку про нього — не прописаний. Як і військовий квиток, він так само посвідчує військовозобов’язану особу. Заміняти його потрібно в разі псування, втрати або якщо вже не лишилося місця, щоб вносити інформацію.

Що робити у випадку втрати тимчасового посвідчення

За зберігання своїх військово-облікових документів відповідають самі військовозобов’язані, призовники та резервісти. За втрату чи псування документа передбачений штраф, розмір якого становить від 850 до 1 700 грн. За повторну втрату документів протягом року або в особливий період передбачений штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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