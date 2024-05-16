Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Як отримати бронь від мобілізації 2024 – відповідає експерт
На період мобілізації в Україні окремі категорії працівників мають право на бронь на роботі та відстрочення від армії. Закон передбачає бронювання не для всіх, а для деяких категорій військовозобов’язаних. Як отримати бронь від мобілізації 2024 – читайте в матеріалі.
Що таке бронь від мобілізації
Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення їх функціонування в особливий період.
Хто має право на бронювання
Як розповів у коментарі Фактам ICTV член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, перелік категорій осіб, які можуть бути заброньовані, визначений Кабінетом міністрів.
До списку осіб, які підлягають бронюванню входять:
- усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% кількості військовозобовʼязаних працівників;
- працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;
- співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.
Антон Ревенко зазначив, що у перелік критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:
- загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;
- сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова Кабміну від 4 березня 2015 р. № 83);
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;
- відсутність заборгованості із сплати ЄСВ;
- розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;
- підприємство є резидентом Дія Сіті.
Як проводиться бронювання
За словами Ревенка, процедура бронювання є однаковою для всіх підприємств.
Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню.
– Лист відправляють профільному державному органу, якому вони підпорядковуються. Якщо це комунальне підприємство, то до відповідної профільної структури, – каже юрист.
Далі документи погоджуються з Генеральним штабом і направляються до Міністерства економіки. Саме воно ухвалює відповідний наказ про бронювання.
Згодом на підприємстві вже роблять витяг з наказу і направляють до ТЦК для взяття заброньованих осіб на спеціальний військовий облік,
– Відповідно до змін, які зараз будуть, одного факту лише бронювання на сьогоднішній день вже недостатньо. Треба, щоб всі заброньовані працівники також були на спеціальному обліку, – додав Ревенко.
Бронюванням займаються працівники підприємств, відповідальні за кадрову роботу. Співробітникам, яких бронюють, нікуди ходити не потрібно.
Юрист також додає, що під про бронювання не підпадають особи, які виключені з військового обліку та ті, які мають відстрочку.