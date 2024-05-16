Єдиний вступний іспит 2024: коли та як зареєструватися на ЄВІ

У Міністерстві освіти і науки визначили механізм конкурсного відбору до магістратури у 2024 році. Таким чином, цьогоріч усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Факти ICTV дізнавалися, коли почнеться реєстрація на ЄВІ у 2024 році, де зареєструватися на іспит та як подати заявку.

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Реєстрація на ЄВІ у 2024 році – дати

На сайті УЦОЯО зазначається, що реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, триватиме з з 7 до 29 травня 2024 року включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

У додатковий період (17 до 21 червня) зможуть зареєструватися абітурієнти, які не змогли з поважних причин зробити це під час основного періоду.

Як зареєструватися на єдиний вступний іспит 2024 – покрокова інструкція

Реєстрацію на ЄВІ здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Це можна зробити двома способами:

особиста реєстрація – під час присутності вступника у закладі освіти;

дистанційна реєстрація – за допомогою онлайн ресурсів.

Якщо ви обрали перший варіант, то вам необхідно особисто звернутися до приймальної комісії ЗВО та слідувати їхнім інструкціям.

У випадку здійснення дистанційної реєстрації ЗВО розміщують на своїх офіційних сайтах електронні адреси приймальної комісії для отримання копій документів вступників, а також номери телефонів, за якими ви можете отримати консультацію.

Дистанційна реєстрація здійснюється за допомогою двох сервісів, роботу яких забезпечують ДП Інфоресурс та Український центр оцінювання якості освіти.

Аби зареєструватися на ЄВІ 2024:

Підготуйте копії усіх необхідних документів:

заповнена заява-анкета з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

– Зверніть увагу, що заповнюючи заяву-анкету з інформацією для оформлення екзаменаційного листка, ви маєте вказати населений пункт, у якому бажаєте пройти ЄВІ.

2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії копії реєстраційних документів. Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте усі дані, які зазначили.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Після надсилання усіх документів та заяви, приймальна комісія ЗВО перевірить, чи усе правильно.

У випадку успішної реєстрації ви отримаєте копію екзаменаційного листка на електронну адресу, яку ви зазначили в анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

– Якщо в екзаменаційному листку ви знайшли помилки або за два тижні до початку вступних іспитів не отримали його, зверніться до приймальної комісії.

До речі, кожен учасник ЄВІ 2024, який отримав екзаменаційний листок, може увійти у Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Доступ до особистого кабінету здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

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