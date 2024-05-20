Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Графік відключення світла в Одесі та області 21 травня
В Одесі та Одеській області 21 травня буде планове відключення світла серед побутових споживачів та підприємств через дефіцит в енергомережі.
Про це повідомили у ДТЕК.
Гострий дефіцит електроенергії виник після обстрілу російськими військами критичної інфраструктури України у березні-квітні 2024 року.
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Графік відключення світла на Одещині 21 травня
Графіки стабілізаційних відключень 21 травня діятимуть протягом доби: з 00.00 до 24.00.
Де подивитися графік відключення світла 21 травня в Одесі
Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком на 21 травня можна на сайті оператора ДТЕК.
Одеситів закликають економно витрачати електроенергію, відключати електричні прилади через непотрібність – це допоможе уникнути нових відключень світла через аварії.
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