Графік відключення світла в Одесі та області 21 травня

В Одесі та Одеській області 21 травня буде планове відключення світла серед побутових споживачів та підприємств через дефіцит в енергомережі.

Про це повідомили у ДТЕК.

Гострий дефіцит електроенергії виник після обстрілу російськими військами критичної інфраструктури України у березні-квітні 2024 року.

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Графік відключення світла на Одещині 21 травня

Графіки стабілізаційних відключень 21 травня діятимуть протягом доби: з 00.00 до 24.00.

Де подивитися графік відключення світла 21 травня в Одесі

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком на 21 травня можна на сайті оператора ДТЕК.

Одеситів закликають економно витрачати електроенергію, відключати електричні прилади через непотрібність – це допоможе уникнути нових відключень світла через аварії.

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