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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Інтернет без світла: які провайдери працюють без електроенергії

Інтернет
Фото: Unsplash

Після того як Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури, в Україні почалися значні перебої з електроенергією, інтернетом та мобільним зв’язком.

Як отримати інтернет без світла і як знайти провайдера — читайте в нашому матеріалі.

Для того, аби українці могли користуватися інтернетом під час відключення електроенергії, потрібно дотримуватися інструкції:

Зараз дивляться
  1. Користуватися мобільним трафіком відповідально. Уникайте відеоконтенту та відключіть у налаштуваннях свого телефону автоматичне завантаження відео та фото у месенджерах.
  2. Користуйтеся смс-повідомленнями, адже так ви створите невелике навантаження на мережу.

Найчастіше виокремлюють кілька головних причин, чому виникають проблеми  зі зв’язком:

  • перевантаження мереж через те, що трафік підвищений;
  • розряджання акумуляторних батарей (резервних) на базових станціях.

Як залишатися на зв’язку без світла:

  • придбайте повербанк і подумайте про купівлю джерел безперебійного живлення;
  • якщо ви використовуєте мобільний інтернет, можна придбати зовнішню антену та мобільний 4G-роутер;
  • якщо ваш провайдер користується технологією xPON, а в домівку проведений оптичний кабель, можна встановити акумуляторну батарею або блок безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера.

Які провайдери працюють без електроенергії

Лишатися на зв’язку під час відключення світла можливо, якщо під’єднатися до інтернет-провайдерів, що використовують технологію xPON. Це забезпечить безперебійний доступ до мережі протягом 72 годин під час відсутності світла.

xPON — це одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій. Вона здатна забезпечити стійким інтернет-доступом на тривалий час при відключенні електроенергії.

Дізнатися чи підтримують провайдери, що обслуговують ваш будинок, технологію xPON, можна на інтерактивній мапі.

Якщо такі оператори відсутні, потрібно знайти найближчого провайдера, який працює з PON, та подати заявку на підключення.

Також при відключеннях електроенергії можна скористатися такими варіантами інтернету:

Якщо немає світла та інтернету взагалі, дізнатися, наприклад, про повітряну тривогу або її відбій можна завдяки програмі Радіо. Вона є на багатьох смартфонах.

Для того, аби зловити сигнал, слід використовувати провідні навушники.

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