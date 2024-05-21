Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno 2024: перевірка у кілька кліків

Група компаній-постачальників електроенергії Yasno у 2022 році створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією користувалися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень 2024: що відомо

В умовах російсько-української війни ДТЕК розробив графіки відключень світла для жителів столиці та Київської області. За інформацією компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

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Тобто відключати світло будуть у разі дефіциту потужностей в енергосистемі (якщо буде руйнування енергооб’єктів).

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;

тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;

так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.

Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чатбот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno мають канал у Telegram.

Налаштувавши сповіщення в чатботі Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чатбот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли внаслідок атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури погіршується загальний стан енергомережі України. Також в рамках послаблення енергосистеми України впливати на це можуть погодні умови. Тут не існує точних графіків або черг відключення . Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.

. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги. Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram

Перейдіть за посиланням на чатбот. Натисніть кнопку Старт. Оберіть функцію Можливі відключення – Київ. Після цього бот надішле актуальну інформацію щодо відключень електроенергії в місті.

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