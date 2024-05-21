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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno 2024: перевірка у кілька кліків

YASNO
Фото: Unsplash

Група компаній-постачальників електроенергії Yasno у 2022 році створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією користувалися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень 2024: що відомо

В умовах російсько-української війни ДТЕК розробив графіки відключень світла для жителів столиці та Київської області. За інформацією компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

Зараз дивляться

Тобто відключати світло будуть у разі дефіциту потужностей в енергосистемі (якщо буде руйнування енергооб’єктів).

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

  • зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;
  • тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;
  • так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.

Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чатбот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno мають канал у Telegram.

Налаштувавши сповіщення в чатботі Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чатбот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

  • Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли внаслідок атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури погіршується загальний стан енергомережі України. Також в рамках послаблення енергосистеми України впливати на це можуть погодні умови. Тут не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.
  • Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram

  1. Перейдіть за посиланням на чатбот.
  2. Натисніть кнопку Старт.
  3. Оберіть функцію Можливі відключення – Київ.
  4. Після цього бот надішле актуальну інформацію щодо відключень електроенергії в місті.
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Відключення електроенергії, електроенергія
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