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Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список

НМТ
Фото: Unsplash

Цьогоріч випускники українських шкіл для вступу у виші складають НМТ. Мультимедійний тест вступники зможуть пройти до 24 липня (саме тоді закінчується додаткова сесія). Однак що потрібно брати з собою на НМТ 2023 – читайте в матеріалі.

Що треба мати з собою на НМТ 2024

Для участі в НМТ необхідно мати при собі наступні речі:

  • Сертифікат НМТ. Його можна мати у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа на вашому смартфоні.
  • Запрошення-перепустка яку потрібно створити на вашій інформаційній сторінці та можна роздрукувати або використовувати електронну версію на смартфоні.
  • Документ, що ідентифікує особу. Паспорт або інший документ, який ви використовували під час реєстрації на ЗНО/НМТ.
  • Ручка. Можна взяти ручку з пастою будь-якого кольору, а також гелеву ручку для роботи з чернеткою.
  • Прозора пляшка без етикетки, якщо ви бажаєте мати при собі воду.
  • Поживний перекус, який можна вжити під час перерви.

Як отримати запрошення-перепустку на НМТ

Спеціальне запрошення учасники можуть побачити в персональних кабінетах на сайті УЦОЯО. Для цього потрібно зайти у розділ Місце проведення. Перепустку потрібно завантажити та роздрукувати перед тестуванням. Запрошення з’являється на сайті не пізніше, як за 10 днів до іспиту.

Зараз дивляться

Що не можна брати з собою на НМТ

У пункті тестування заборонено користуватися будь-якими гаджетами. Це стосується й таких речей:

  • навушників;
  • підручників;
  • калькуляторів;
  • фотоапаратів.
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Вступна кампанія, Школа
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