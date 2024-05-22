Анна Голішевська, редакторка стрічки
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Цьогоріч випускники українських шкіл для вступу у виші складають НМТ. Мультимедійний тест вступники зможуть пройти до 24 липня (саме тоді закінчується додаткова сесія). Однак що потрібно брати з собою на НМТ 2023 – читайте в матеріалі.
Що треба мати з собою на НМТ 2024
Для участі в НМТ необхідно мати при собі наступні речі:
- Сертифікат НМТ. Його можна мати у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа на вашому смартфоні.
- Запрошення-перепустка яку потрібно створити на вашій інформаційній сторінці та можна роздрукувати або використовувати електронну версію на смартфоні.
- Документ, що ідентифікує особу. Паспорт або інший документ, який ви використовували під час реєстрації на ЗНО/НМТ.
- Ручка. Можна взяти ручку з пастою будь-якого кольору, а також гелеву ручку для роботи з чернеткою.
- Прозора пляшка без етикетки, якщо ви бажаєте мати при собі воду.
- Поживний перекус, який можна вжити під час перерви.
Як отримати запрошення-перепустку на НМТ
Спеціальне запрошення учасники можуть побачити в персональних кабінетах на сайті УЦОЯО. Для цього потрібно зайти у розділ Місце проведення. Перепустку потрібно завантажити та роздрукувати перед тестуванням. Запрошення з’являється на сайті не пізніше, як за 10 днів до іспиту.
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Що не можна брати з собою на НМТ
У пункті тестування заборонено користуватися будь-якими гаджетами. Це стосується й таких речей:
- навушників;
- підручників;
- калькуляторів;
- фотоапаратів.
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