Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список

Цьогоріч випускники українських шкіл для вступу у виші складають НМТ. Мультимедійний тест вступники зможуть пройти до 24 липня (саме тоді закінчується додаткова сесія). Однак що потрібно брати з собою на НМТ 2023 – читайте в матеріалі.

Що треба мати з собою на НМТ 2024

Для участі в НМТ необхідно мати при собі наступні речі:

Сертифікат НМТ. Його можна мати у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа на вашому смартфоні.

Запрошення-перепустка яку потрібно створити на вашій інформаційній сторінці та можна роздрукувати або використовувати електронну версію на смартфоні.

Документ, що ідентифікує особу. Паспорт або інший документ, який ви використовували під час реєстрації на ЗНО/НМТ.

Ручка. Можна взяти ручку з пастою будь-якого кольору, а також гелеву ручку для роботи з чернеткою.

Прозора пляшка без етикетки, якщо ви бажаєте мати при собі воду.

Поживний перекус, який можна вжити під час перерви.

Як отримати запрошення-перепустку на НМТ

Спеціальне запрошення учасники можуть побачити в персональних кабінетах на сайті УЦОЯО. Для цього потрібно зайти у розділ Місце проведення. Перепустку потрібно завантажити та роздрукувати перед тестуванням. Запрошення з’являється на сайті не пізніше, як за 10 днів до іспиту.

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Що не можна брати з собою на НМТ

У пункті тестування заборонено користуватися будь-якими гаджетами. Це стосується й таких речей:

навушників;

підручників;

калькуляторів;

фотоапаратів.

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