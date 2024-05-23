Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Відстрочка від мобілізації: чи можливе бронювання ФОПів за гроші
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Графіки відключення світла 23 травня: у яких областях не буде електрики
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Графік відключення світла у Львові – чи будуть обмеження 23 травня

Графік відключення світла у місті Кременчук
Фото: Pixabay

23 травня плануються відключення електроенергії у Львові та області для побутових споживачів.

Коли і кому відключатимуть світло у Львівській області – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень світла у Львові

Графік стабілізаційних відключень вводять за розпорядженням державної компанії НЕК Укренерго відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Причиною залишається гострий дефіцит енергії в електромережах України після масованих атак Росії в березні-квітні.

Зараз дивляться

Згідно з повідомленням Укренерго, 23 травня відключення світла очікується з 00:00 до 24:00.

Детальні графіки погодинних відключень для Львівської області можна дізнатися за посиланням.

За розпорядженням Укренерго, 23 травня в усіх областях України, зокрема у Львівській області, з 00:00 до опівночі діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас не застосовуватимуть обмеження в постачанні електроенергії у Львові та області до об’єктів критичної інфраструктури.

Графік погодинних відключень світла на Львівщині

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи належить ваш будинок, можна, скориставшись спеціальним сервісом.

Графік відключення світла Львів 23 травня 2024 – розклад відключення електроенергії

Необхідно лише вказати назву населеного пункту, вулицю та номер будинку – і система автоматично покаже, до якої групи вас віднесено.

Графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.

Читайте також
Графіки відключення світла 23 травня: у яких областях не буде електрики
Енергетика

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, електроенергія, Львів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Голова СБУ вперше підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили Градами
Малюк Sea Baby
Чи можуть у ЦНАП видати повістку і відправити на ВЛК – пояснення адвоката
Чи можуть у ЦНАП видавати повістку або відправляти на ВЛК: пояснює адвокат
Ситуація на фронті та плани РФ зірвати Саміт миру: Зеленський провів Ставку
Ситуація на Харківському напрямку і забезпечення армії: Ставка Зеленського 23 травня
Чи можуть роботодавці доставляти працівників до ТЦК і надсилати повістки поштою – пояснення адвоката
тцк мобілізація повістка
Чи отримає Україна дозвіл США бити по РФ та як це вплине на фронт – думка експертів
Дозвіл на удари по РФ: які шанси та як це повпливає на фронт

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь