Графік відключення світла у Львові – чи будуть обмеження 24 травня

24 травня плануються відключення електроенергії у Львові та області для побутових споживачів.

Коли і кому відключатимуть світло у Львівській області – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключень світла у Львові

Графік стабілізаційних відключень вводять за розпорядженням державної компанії НЕК Укренерго відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Причиною залишається гострий дефіцит енергії в електромережах України після масованих атак Росії в березні-квітні.

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Згідно з повідомленням Укренерго, 24 травня відключення світла очікується з 00:00 до 24:00.

Детальні графіки погодинних відключень для Львівської області можна дізнатися за посиланням.

За розпорядженням Укренерго, 24 травня в усіх областях України, зокрема у Львівській області, з 00:00 до опівночі діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас не застосовуватимуть обмеження в постачанні електроенергії у Львові та області до об’єктів критичної інфраструктури.

Графік погодинних відключень світла на Львівщині

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи належить ваш будинок, можна, скориставшись спеціальним сервісом.

Необхідно лише вказати назву населеного пункту, вулицю та номер будинку – і система автоматично покаже, до якої групи вас віднесено.

Графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.

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