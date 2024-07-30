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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Хто має право вийти на пенсію за віком у 2024 році – таблиця

пенсіонер
Фото: Pixabay

Вийти на пенсію у 60 років у 2024-му зможуть чоловіки та жінки, які мають щонайменше 31 рік страхового стажу. З наступного року його тривалість збільшують на один рік. Якщо він буде меншим, така можливість буде лише у 63 або 65 років.

Факти ICTV розповідають про умови виходу на пенсію в Україні у 2024 році.

Кожного року до 2028-го мінімальний стаж підвищуватимуть на один рік:

  • з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;
  • з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;
  • з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;
  • з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35.

Після досягнення 63-річного віку треба мати не менше 21 року стажу, у 65 – щонайменше 15.

Зараз дивляться

Тобто, протягом 2024 року можна вийти на пенсію:

У 60 років – якщо страховий стаж становить не менше 31 року.

У 63 роки – якщо страховий стаж становить від 21 до 31 року.

У 65 років – якщо страховий стаж становить від 15 до 21 років.

Таблиця виходу на пенсію в 2024 році

Якщо ж до 65 років людина не накопичила хоча б 15 років стажу, вона може розраховувати лише на отримання соціальної допомоги.

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