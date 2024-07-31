Як проводять перерахунок пенсії працюючих пенсіонерів у 2024 році

Порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам визначено:

Працюючим пенсіонерам перерахунок виплат здійснюється після звільнення. При перерахунку враховується актуальний прожитковий мінімум та нові дані про стаж.

Який розмір пенсії в працюючих пенсіонерів у 2024 році та від чого залежить сума виплати – читайте в матеріалі Фактів ICTV

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Базова формула розрахунку пенсій в Україні

Базово величина пенсії визначається множенням трьох показників:

середньомісячної зарплати за три попередні роки;

коефіцієнта, визначеного на підставі зарплати пенсіонера та її співвідношення із середнім значенням заробітної плати по Україні;

коефіцієнта стажу.

Зрозуміло, при визначенні кожної складової існують свої тонкощі. Але тим не менш, ця формула є основою розрахунку пенсійних виплат як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів.

Як різниться розрахунок пенсій працюючих і непрацюючих пенсіонерів

Різниться розрахунок пенсій у цих випадках в іншому. У низки пенсіонерів розмір мінімальної пенсії, як і надбавки за понаднормовий стаж, залежить від значення прожиткового мінімуму.

Якщо прожитковий мінімум збільшується, з ним і зростає пенсія непрацюючих українців. А ось тим, хто продовжує працювати на пенсії, такий перерахунок не роблять.

Якщо ж працюючий пенсіонер звільняється, тоді проводиться перерахунок виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії працюючих пенсіонерів у 2024 році

Перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відбувся у квітні 2023 року. Він торкнувся тих, хто отримав ще не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли у 401 тис. українців у середньому на 221,74 грн.

З 1 квітня 2024 року також відбувся перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії було автоматично перераховано пенсіонерам, які:

після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу;

відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо станом на 1 березня 2024 року пенсіонером набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням страхового стажу.

При цьому пенсія обчислюється із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2024 року пенсіонером набуто менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії здійснюється не раніше, ніж через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. При цьому заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

У 2024 році перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості. На 1 січня 2024 року в Україні нараховувалося 10,51 млн пенсіонерів.

Розмір збільшення пенсійних виплат визначається для кожного пенсіонера індивідуально (залежно від тривалості страхового стажу і зарплати). За даними Пенсійного фонду України, станом на квітень 2024 середній розмір пенсій у працюючих пенсіонерів становив 6 094,28 грн.

Виплата підвищених пенсій відбулася у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень).

Переглянути результат перерахунку пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

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