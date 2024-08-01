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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Яка пенсія в осіб з інвалідністю 3 групи: чи зміниться сума у 2024 році

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

На розмір пенсії для осіб з інвалідністю у 2024 році впливає низка факторів: наприклад, вік, група та страховий стаж. Пенсія у кожному випадку нараховується по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей людини, скільки років вона пропрацювала та яку групу особі призначили.

Яка пенсія у осіб з інвалідністю 3 групи –  читайте в матеріалі.

Пенсія 2024: зміни

Важливо, що бюджет на 2024 рік закладали вже за умов повномасштабної війни. Проте державним бюджетом 2024 року передбачено перерахунок пенсій у зв’язку з індексацією, а також зі збільшенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Зараз дивляться

Мінімальна пенсія за наявності 31 року страхового стажу, призначається в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працезданість, і становить 2 361 грн.

Щоб її розрахувати, потрібно визначити індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від кількості стажу) та додати коефіцієнт зарплатні, поділивши її на величину середньої зарплати в Україні за відповідну кількість місяців.

Цими підрахунками займаються місцеві органи ПФУ, які вираховують стаж у місяцях та виокремлюють умови нарахування.

Яка пенсія в осіб з інвалідністю 3 групи 2024

Стосовно пенсії за інвалідністю, то вона залежить від групи інвалідності. Наприклад, особи з 1-ю групою і страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком.

Особи з 2-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 90% пенсії за віком.

А от особи з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності становлять:

  • для осіб із першою групою інвалідності – 2 760 грн;
  • для осіб із інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють – 2 520 грн;
  • для осіб із інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які працюють – 2 093 грн.

Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з 1, 2, та 3 групами інвалідності, залежить від того, який у вас стаж та група. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.

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Джерело: Верховна Рада, Пенсійний фонд
інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсія
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